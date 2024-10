Suika Game passe de la Switch à l'iPhone (+ avis)

Le jeu viral de la Nintendo Switch "Suika Game" est désormais officiellement disponible sur l'App Store, mais pas encore chez tout le monde. Pour le moment, nous l'avons trouvé au Canada et aux USA, mais pas en France ni en Belgique.

Découvrez Suika Game par Aladdin X

Disponible au Japon depuis janvier dernier, Suika Game, alias le jeu de la pastèque d'Aladdin X, est enfin arrivé sur l'App Store occidental. Si vous ne connaissez pas ce jeu, sachez que Suika Game s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires sur Switch dans le monde entier, son portage n'était donc qu'une question de temps.



Comme pour tout jeu simple à succès viral, il existe une palanquée de clones sur mobile. Heureusement, celui qui a été propulsé par des vtubers comme Korone est arrivé en version officielle. Le studio Aladdin X est disponible dans le monde entier sur iOS sur l'App Store. La version japonaise a été mise à jour avec l'anglais plus tôt ce mois-ci en vue de son lancement. Il n'y a pas de bande-annonce mobile officielle, mais voici un bel aperçu :

Notre avis sur Suika Game

Il s'agit d'un jeu incroyablement simple, mais tellement addictif. Avec son côté relaxant, mais légèrement stratégique, il semble inspiré de plusieurs jeux comme Fruit Ninja, Candy Crush et Tetris. Vous devez planifier la chute des fruits, et selon vos choix, la fusion de fruits pourra déclencher une réaction en chaîne qui remonte jusqu'au sommet. Au fil du temps, vous apprenez à mieux optimiser votre placement, et il est extrêmement difficile de résister à l'envie d'essayer une fois de plus lorsque vous atteignez le sommet.



L'ayant testé ce week-end, on peut dire que son gameplay est si intuitif qu'il ne nécessite aucun temps d'adaptation. Quant à sa réalisation, elle est très simpliste aussi, mais avec cette petite touche nippone qui fait mouche.



En clair, Suika Game est un petit jeu de réflexion très réussi grâce à la mise en œuvre d'un concept très simple. Il n'y a pas grand-chose à en tirer, un seul mode actuellement, mais étant donné qu'il ne coûte que quelques euros, c'est une belle surprise. Pour une fois, pas de pubs à gogo ni d'achats in-apps pour pouvoir jouer sans s'arrêter.

Télécharger Suika Game

Si vous souhaitez jouer à Suika Game sur iOS dès maintenant, suivez le lien ci-dessous. Il n'est pas encore question d'une sortie sur Android.



Suika Game est évidemment disponible sur Nintendo Switch avec un nouveau mode multijoueur en DLC. C'était d'ailleurs le jeu le plus téléchargé sur l'eShop japonais en 2023.



Suika Game arrive s'affiche sur Android via le Play Store.

Télécharger Suika Game à 4,09 €