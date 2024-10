Notre avis sur le jeu Royal Card Clash sur iPhone

Vous aimez les jeux de cartes simples comme le Solitaire et la Bataille ? Vous allez probablement adorer Royal Card Clash, un titre tellement accessible qu'on se demande pourquoi personne n'y avait pensé avant. Le petit studio Gearhead Games nous surprend une fois de plus, après quelques pépites comme Retro Highway ou O-VOID. Nous l'avions vu jeudi dernier lors des sorties jeux, mais il mérite un article dédié.

Comment jouer à Royal Card Clash ?

Tout commence avec un jeu de cartes standard. Retirez toutes les figures (Valets, Dames et Rois) et divisez-les en trois piles égales de quatre. Les cartes restantes sont à votre disposition, distribuées face visible par trois. Votre objectif est de vaincre toutes les figures en utilisant des cartes numérotées et des As. Chaque figure a une valeur de santé spécifique, et le numéro de la carte que vous jouez détermine combien de dégâts elle inflige à la figure.



La subtilité réside dans le fait que vous DEVEZ utiliser une carte de la même couleur que la figure pour porter le coup final. Par exemple, si un Roi de Cœur a 2 points de vie, vous devrez utiliser au moins le 2 de Cœur, ou une carte de Cœur supérieure, pour vaincre le Roi. Cette règle apparemment simple ajoute une dimension hautement stratégique au jeu.



Mais ce n'est pas tout, les As ont un rôle spécial. Jouer un As réduit la santé d'une figure à 1. Si la figure a déjà 1 point de vie et que vous jouez un As de la même couleur, vous pouvez conserver cet As dans votre main. Une règle qui peut faire basculer le cours d'une partie.



Le jeu comprend également une pile de défausse, qui fonctionne comme une fonction de maintien dans Tetris, vous permettant de mettre de côté une carte pour une utilisation ultérieure. Cependant, vous ne pouvez jouer que la carte du dessus de cette pile, et si vous y déposez une carte alors qu'il y en a déjà une, la carte du dessous devient inutilisable pour le reste du jeu. Ceci doit être une action de dernier recours puisque chaque carte est cruciale pour réduire la santé des figures.



Enfin, notons deux actions spéciales dans Royal Card Clash : l'une vous permet d'ajouter une quatrième carte à votre main, et l'autre vous permet de mélanger votre main dans le deck et de tirer de nouvelles cartes. Ces capacités peuvent être extrêmement utiles dans certains cas, un peu comme le roque aux échecs.

Un jeu complet pour tous les âges

En plus de son principe simple, mais indéniablement bien pensé, Royal Card Clash propose plusieurs niveaux de difficulté, avec des figures ayant plus de points de vie à des niveaux plus élevés. La difficulté Extrême est vraiment difficile, nécessitant une réflexion à chaque coup.



Voilà un titre parfait pour des sessions rapides sur iPhone, jouable d'une seule main en mode portrait. Le jeu prend également en charge le mode paysage, tout en proposant une esthétique simple mais soigné. Les animations sont même de grande qualité, tout comme la musique (quoique répétitive).

Royal Card Clash (cartes) Prix Gratuit Réalisation 4 / 5 Prise en main 5 / 5 Durée de vie 4 / 5 Equilibre In-App 5 / 5 Notre avis 4,5 / 5

Si vous êtes intéressé par ce Solitaire amélioré, vous pouvez télécharger Royal Card Clash gratuitement sur App Store. Pour supprimer les publicités, vous pouvez débourser 3 € en achat intégré. Un excellent modèle économique.

Télécharger le jeu gratuit Royal Card Clash