Un adolescent américain a réussi à finir Tetris sur NES (une première dans l’histoire !)

Pour certaines personnes, finir un jeu est une priorité absolue, même si personne n’a réussi jusque là. C’est le cas de Willis Gibson, un adolescent passionné de jeux vidéos qui utilise toujours la NES pour jouer à Tetris et d’autres jeux. Le 21 décembre 2023, il a réussi à terminer pour la première fois dans le monde le jeu Tetris !

Une performance incroyable et historique

Le 21 décembre 2023 marque une date historique dans l’histoire du jeu vidéo. Willis Gibson, un jeune garçon originaire d’Oklahoma, a réussi l’impensable : terminer la version NES de Tetris, un jeu réputé infini. La directrice générale de Tetris, Maya Rogers, a souligné cette prouesse en félicitant Willis, connu sous son pseudonyme de joueur “Blue Scuti”, pour avoir défié toutes les limites préconçues de ce jeu légendaire.



Seule une intelligence artificielle avait réussi à achever ce jeu, celle-ci avait été entraînée encore et encore pour réaliser cet exploit. La version classique de Tetris, connue pour son niveau de difficulté croissant, se termine habituellement par un écran figé, la machine ne pouvant plus suivre l’augmentation de vitesse des pièces tombantes.

Dans une vidéo postée sur YouTube, Willis a exprimé son étonnement et sa fatigue après cet exploit monumental. Cette performance est d’autant plus remarquable qu’elle coïncide avec le 40ème anniversaire de Tetris, lancé en juin 1984.



Vince Clemente, président du championnat du monde de Tetris, a commenté cet exploit dans le New York Times, notant l’importance de cette réalisation dans l’histoire des jeux vidéo.

Cela n’a jamais été fait par un humain auparavant. C’est quelque chose que tout le monde pensait impossible jusqu’à il y a quelques années.

Le “Rolling” : clé de la victoire

Ce qui a distingué Willis dans sa quête était l’utilisation d’une nouvelle technique appelée le « rolling ». Jusqu’à présent, le niveau 29 était considéré comme la limite humaine pour ce jeu. Cependant, grâce au “rolling”, une méthode de manipulation des commandes permettant une rapidité et une précision accrues, Willis a pu dépasser cette barrière et inscrire son nom dans l’histoire du jeu vidéo.



L’exploit de Willis Gibson avec Tetris sur NES représente non seulement une prouesse personnelle exceptionnelle, mais aussi un moment charnière dans l’histoire du jeu vidéo, prouvant une fois de plus que les limites humaines sont faites pour être repoussées.

