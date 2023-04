Portage réussi pour Baldur's Gate Dark Alliance sur iOS (avis)

Si Diablo Immortal a été aussi applaudi que critiqué à cause de son modèle économique plus que discutable, Baldur's Gate : Dark Alliance a fait le grand saut, presque vingt ans après sa sortie sur PC. En effet, le hack & slash n'a rien perdu de sa superbe et montre que cette catégorie est toujours aussi bien calibrée pour les écrans tactiles. Sorti hier, le titre de Snowblind est accessible, jouable, beau et doté d'une bande-son envoutante. Reste que sa durée de vie reste plutôt courte pour le genre, mais comptez au moins 10 heures, soit un euro de l'heure.

Notre avis sur Baldur's Gate - Dark Alliance

Baldur's Gate - Dark Alliance, édité par Interplay Entertainment et développé par Square One Games et Black Isle Studios, passe donc du PC au mobile, en s'appuyant sur sa très bonne réputation. Il vient compléter l'offre sur l'App Store, après les excellents Baldur's Gate 1 et Baldur's Gate 2.

En tant que RPG, Baldur's Gate propose, en plus d'un système de personnalisation détaillé, une expérience d'exploration donjon où les joueurs devront affronter des hordes de monstres évolutifs. Chaque donjon offrira un véritable défi, car les joueurs y trouveront des dispositions et des monstres différents.

Le jeu entraîne les joueurs dans une aventure épique de Donjons et Dragons remplie d'action intense, d'énigmes complexes et d'intrigues sinistres, où l'intelligence et les compétences de combat seront les seuls outils de survie. Tout comme le jeu original sur PC et console, Baldur's Gate - Dark Alliance utilise aussi bien les armes que la magie et offre un large éventail d'aventures que l'on peut vivre seul ou entre amis.

Dans Dark Alliance, les effets explosifs des sorts et les créatures et environnements extrêmement détaillés offrent une expérience de jeu de premier ordre. La fluidité est de mise, même avec des dizaines d'ennemis à l'écran, en tout cas sur un iPhone 13 Pro (utilisé pour notre test).



La personnalisation est également prise très au sérieux grâce à un système complet pour modifier ses personnages, le jeu propose de nombreux objets cosmétiques que les joueurs peuvent utiliser pour rendre leur apparence unique et offrir une meilleure protection face à des ennemis redoutables. Il y a trois personnages personnalisables, chacun avec des pouvoirs, un style et des capacités distinctes qui se développent tout au long du jeu. Mention spéciale pour la compatibilité avec les manettes MFi et les contrôleurs de consoles. Nous avons testé la DualSense, c'est un sans faute !



Reste que Dark Alliance se finit plutôt rapidement (comptez 10 à 12 heures), mais il y a les modes Normal ou Difficile pour aller plus loin, sans oublier un mode bonus et un personnage en plus après avoir terminé le jeu. Si vous voulez notre avis, c'est l'un des tout meilleurs titres du genre hack'n slash !

Regardez le trailer vidéo :

Le jeu est pour l'instant disponible sur iOS et les fans intéressés peuvent donc y accéder via l'Apple Store. La version Android arrivera probablement plus tard.

Télécharger Baldur's Gate - Dark Alliance à 9,99 €