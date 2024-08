Baldur's Gate 3 arriverait sur iOS et iPadOS en 2025

Les propriétaires d'appareils mobiles Apple devraient pouvoir jouer à Baldur's Gate 3 l'année prochaine. En effet, selon une rumeur plus que crédible, Baldur's Gate 3 sera le prochain jeu AAA à être lancé sur iPhone 15 Pro et autre iPad MX, après quelques grands titres cette année comme Resident Evil Village, Death Stranding et autre Assassin's Creed Mirage à venir en juin.

Baldur's Gate 3 arrive sur iPhone et iPad

En début d'année, Larian avait jeté un froid auprès des joueurs en expliquant qu'il se retirait de la franchise Baldur's Gate, laissant le futur "Baldur's Gate 4" à un autre studio. Larian a également précisé que le jeu ne bénéficierait d'aucun DLC ni d'aucun contenu post-lancement. Cependant, l'entreprise belge n'abandonnerait pas ses précédents titres, avec un possible portage mobile du dernier opus en date.



Lancé en septembre 2023 sur Mac, Baldur's Gate 3 arriverait finalement en 2025 sur iOS et iPadOS, selon les informations du très bien informé @DameTechChannel. Une de ses sources a même précisé que la sortie serait prévue pour le début de l'année prochaine.



Le portage ne devrait pas être bien compliqué, puisqu'il est « parfaitement jouable » sur un ordinateur portable avec une puce Snapdragon X Elite (archteciture Arm, comme les puces Apple). De plus, le jeu n'est pas particulièrement gourmand d'un point de vue matériel (pour une console ou un PC), fonctionnant déjà sur Steam Deck et ROG Ally.



Pourtant, il faudrait au minimum un iPhone 15 Pro ou un iPad M1. Les futurs iPad Pro M4 et autre iPhone 16 Pro seront bien sûr compatibles.

Notre avis sur Baldur's Gate III

L'an dernier, Larian Studios avait épaté la galerie, une fois de plus, en magnifiant l'univers riche et complexe de Donjons & Dragons. Baldur's Gate 3 est tout simplement le meilleur jeu de la licence, une aventure "dont vous êtes le héros" qui se distingue par son contenu gargantuesque, sa maîtrise des conventions du genre et ses détails qui font qu'il dépasse les attentes des fans. BG3 peut s'avérer exigeant, en particulier pour les novices, mais ses combats aussi stratégiques que jouissifs, son histoire mémorable, ses personnages complexes, ses cinématiques très soignées et surtout un monde qui récompense toujours l'exploration et la créativité, en font la nouvelle référence en matière de RPG tactique. C'est une sorte de Diablo dans l'esprit, mais avec des joutes au tour par tour qui sont loin du "simple" hack & slash.



Une pépite de plus de 100 heures à découvrir sur toutes les plateformes classiques, et bientôt sur iPhone et iPad donc. D'après la rumeur, aucune version Android ne serait prévue.



Baldur's Gate 3 est un jeu AAA idéal pour Apple, et probablement le meilleur RPG de l'App Store. Attention toutefois, le jeu pèse 150 Go sur PC, nous ne voyons pas bien comment il pourrait être installé sur la plupart des iPhone et iPad récents.



En attendant, sachez qu'il y a toujours Baldur's Gate et Baldur's Gate 2 sur l'App Store.