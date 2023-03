Le film Tetris est disponible sur Apple TV+

Qui dit vendredi, dit nouvelle sortie sur Apple TV+. Comme Apple l'avait promis, le film Tetris avec Taron Egerton est officiellement disponible dans le catalogue du service de streaming. C'est l'occasion de découvrir l'histoire du légendaire jeu Tetris et de son créateur russe, Alexey Pajitnov.

Découvrez Tetris dès maintenant

C'est un nouveau film à gros budget qui débarque sur Apple TV+ aujourd'hui, les abonnés vont pouvoir regarder le film "Tetris" qui raconte l'histoire de la création du jeu et de son acquisition par un entrepreneur américain qui avait pour ambition de faire de Tetris, un succès dans tous les foyers à travers le monde.

Dans ce film original Apple, vous suivrez principalement les aventures de deux personnes : Alexey Pajitnov qui est le fondateur de Tetris ainsi que Henk Rogers qui va tout faire pour collaborer avec Pajitnov afin de faciliter la distribution de cet incroyable jeu passionnant et addictif.



Tetris sur Apple TV+ met également en avant les négociations difficiles au milieu des tensions de la guerre froide, on retrouve l'implication du gouvernement russe qui comprend rapidement que Tetris va être une petite révolution une fois entre les mains de millions de personnes.

Le service de streaming a accordé sa confiance à Nikita Efremov (The Bomber) pour jouer le rôle d'Alexey Pajitnov et à Taron Egerton (Black Bird) pour le rôle de Henk Rogers.

« Tetris » est réalisé par Jon S. Baird et scénarisé par Noah Pink. Apple n'a pas choisi n'importe qui puisque Jon S. Baird a participé à des programmes populaires comme Stan & Ollie ainsi que Feed the Beast. Quant à Noah Pink, sa carrière est plus légère, le scénariste n'a que 3 films tournés à l'heure actuelle.

Bien évidemment, Tetris est basé sur une histoire vraie, toutefois, quelques scènes dans le film seront scénarisées afin d'apporter plus de suspens, d'action et de rebondissements.



Apple propose le contenu en 4K Dolby Vision avec Dolby Atmos pour donner aux abonnés une immersion totale. Pour en profiter, vous pouvez souscrire au service de streaming pour 6,99€/mois sans engagement. À noter que si vous êtes détenteur d'une PlayStation 4 ou d'une PlayStation 5, Apple offre une grande période d'essai de plusieurs mois. Ce sera l'occasion de découvrir Tetris, mais aussi les nombreuses créations originales Apple qui ont bouleversé l'univers du streaming depuis 2019 !

Qu'est-ce qui a d'autre aujourd'hui sur Apple TV+ ?

Parmi les autres ajouts, les abonnés retrouvent depuis minuit :