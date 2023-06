Sorties jeux : Transformers: Tactical Arena, PAYDAY: Crime War, KARDS et Coffee Golf

Aujourd'hui, 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Transformers: Tactical Arena, PAYDAY: Crime War, KARDS et Coffee Golf.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

PAYDAY: Crime War (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1, 540 Mo, iOS 14.0, PopReach Incorporated) Payday: Crime War est enfin disponible, après des années d'attente et de galère. Le jeu avait été annoncé en 2015 pour une sortie en ... 2016 !



Préparez-vous avec votre arme de choix et plongez dans cette expérience de jeu de tir remplie d'action ! La célèbre franchise PAYDAY® débarque officiellement sur mobile, offrant une expérience de jeu inédite. Faites équipe avec vos amis pour effectuer des braquages en coopération dans le meilleur jeu de tir à la première personne sur mobile. Pour la première fois, affrontez d'autres braqueurs dans des modes de jeu JcJ intenses en 4 contre 4 ! Mettez votre masque, rejoignez un gang et préparez-vous à braquer tout ce qui bouge. Le jour de paie est enfin arrivé ! Télécharger le jeu gratuit PAYDAY: Crime War





Weird Store (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.3, 119 Mo, iOS 11.0, JooHyung Kim) Vous rêvez de devenir un fabricant d'objets célèbre dans le monde entier, et vous devez développer vos compétences en gérant cette boutique pour protéger votre rêve le plus cher.



Cependant, gérer une boutique n'est pas facile : vous devez vous procurer les matériaux nécessaires pour créer les objets demandés par vos clients, vous devez payer vos factures quotidiennes et vos clients peuvent être mécontents des objets que vous créez. Télécharger le jeu gratuit Weird Store





Transformers: Tactical Arena (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,1 Go, iOS 13.5.0, RED GAMES CO, LLC) Composez une formation avec tous les Transformers que vous aimez ! Frayez-vous un chemin vers le sommet des arènes de combat dans ce jeu de stratégie JcJ en temps réel ! Déverrouillez de nouvelles cartes, maîtrisez leurs capacités uniques et adaptez votre stratégie pour prendre l'avantage sur vos adversaires. Avec de nombreux personnages familiers, des structures puissantes et un arsenal d'unités de soutien tactique à votre disposition, chaque bataille sera différente. Les premiers avis sont tous unanimes, il s'agit d'un titre très accessible mais très prenant ! Télécharger le jeu gratuit Transformers: Tactical Arena





Shovel Knight Pocket Dungeon (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.5998, 126 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix. Plongez dans une dimension remplie de casse-têtes captivants ! Dans ce spin-off, vous devrez affronter des ennemis, collecter des reliques et détruire des blocs pour sauver vos amis et échapper à ce monde. Rejoignez Puzzle Knight, votre mystérieux guide, et utilisez votre pelle pour vous frayer un chemin à travers des hordes d'ennemis, découvrir de nouveaux équipements et affronter des boss redoutables, parmi lesquels des visages familiers et de nouveaux adversaires. Partez à l'aventure dans une épopée pleine de rebondissements, incarnez vos héros préférés et défiez vos amis dans des duels palpitants ! Bienvenue dans un monde de casse-tête où les blocs tombent en cascade, avec une touche d'exploration de donjon ! Télécharger le jeu gratuit Shovel Knight Pocket Dungeon





Metro Pocket (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.1, 140 Mo, iOS 11.0, Mobigame) Dans un univers cartoonesque, vous pouvez débloquer et améliorer 300 stations de métro à travers le monde ! Des employés tels que des contrôleurs, des nettoyeurs et des officiers de police vous aideront à maintenir la paix dans vos stations. Avec de nombreuses missions à accomplir et des surprises cachées, êtes-vous prêt à devenir le maître du métro à Paris, Londres, NY, Sao Paulo, Rome, Moscou, etc ? Télécharger le jeu gratuit Metro Pocket





KARDS (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 1,1 Go, iOS 14.0, 1939 Games ehf) KARDS fusionne les jeux de combats de cartes traditionnels avec des mécanismes innovants inspirés des jeux de guerre classiques et des tactiques de combat réelles. Prenez le commandement et affrontez d'autres joueurs dans d'immenses batailles terrestres, aériennes et maritimes. KARDS est entièrement gratuit, offrant toutes ses fonctionnalités dès le début du jeu. Vous pouvez obtenir toutes les cartes en jouant normalement, en accomplissant des missions quotidiennes et grâce à un système de récompenses avancé, vous permettant ainsi de compléter votre collection de cartes. Télécharger le jeu gratuit KARDS





Cog Hero (Jeu, Casse-tête, iPhone, v1.0, 3 Mo, iOS 15.0, Headlight Software, Inc.) Une planche remplie d'engrenages. Pouvez-vous les faire tous tourner ?



Tapez pour sélectionner, puis tapez pour déplacer.

Les engrenages empilés tournent si l'une des couleurs correspond à celle de son voisin. Des couleurs différentes peuvent se chevaucher et tourner.

Les engrenages à sens unique ne peuvent pas être déplacés. Utilisez les autres pour les connecter et les faire tourner.



Gagnez pour débloquer d'autres combinaisons de couleurs. Télécharger le jeu gratuit Cog Hero





Coffee Golf (Jeu, Simulation / Sports, iPhone / iPad, v1.2, 84 Mo, iOS 12.0, Shallot Games, LLC.) Pourquoi pas une petite partie de golf quotidienne pour accompagner votre café du matin ?



Un nouveau parcours chaque jour. Passez les cinq trous dans n'importe quel ordre, en utilisant le moins de coups possible. Partagez votre score parfait avec vos amis en essayant d'oublier tous les nénuphars que vous avez laissés dans l'eau. Télécharger le jeu gratuit Coffee Golf





Nouveaux jeux payants iOS :

FOOTBALL FRENZY ACA NEOGEO (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.1.0, 167 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Football Frenzy vous permet de choisir l'une des 10 équipes pour participer à un championnat. Lors de sa sortie, le jeu visait à proposer différents schémas de jeu et à offrir des parties réalistes. Il prend également en charge le mode versus à deux joueurs. Football Frenzy, qui sort aujourd'hui, comprend les fonctionnalités habituelles des jeux ACA NeoGeo de Hamster sur mobile, avec notamment le support des manettes. Télécharger FOOTBALL FRENZY ACA NEOGEO à 3,99 €