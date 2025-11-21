Islanders Mobile : le city-builder le plus relaxant du monde !

Le genre city-builder n'est pas nouveau, loin de là, mais il est en pleine explosion sur nos mobiles. Seul problème, la plupart des jeux exigent une attention constante : embouteillages, budgets, armées ennemies… Islanders: Mobile jette tout cela aux oubliettes pour vous offrir une expérience délicieusement simple, désormais disponible sur iOS et Android. Comme vu hier dans les sorties jeux de la semaine, il s'agit d'une petite pépite qui a fait les beaux jours de Steam il y a quelques années.

Découvrez Islanders sur mobile

Au départ, on vous donne une petite île procédurale et un paquet limité de bâtiments. Posez une ferme près des fleurs pour un bonus de points. Rassemblez des maisons autour d’un cirque pour en gagner plus. Reliez une scierie à des bûcherons pour un autre boost. Chaque placement rapporte des points… ou en fait perdre si c’est mal pensé. Plus de place ou plus de bâtiments ? Atteignez le score requis et voguez vers une nouvelle île plus grande, en abandonnant l’ancienne pour toujours. Les bâtiments sont définitifs : chaque choix compte, mais rien n’est jamais stressant. Et là réside tout le plaisir d'Islanders.

La boucle est pure zen : poser, marquer des points, admirer son petit village low-poly qui grandit, recommencer. Pas de timer, pas de combat, pas de micro-gestion… juste vous, une île aux couleurs chatoyantes et la douce satisfaction de tout faire parfaitement s’imbriquer. Quelques minutes ou une heure passent sans qu’on s’en rende compte.Les commandes ont été entièrement repensées pour le tactile, avec intégration Game Center et Google Play (classements et succès) pour une petite touche de compétition tranquille.



Si vous adorez les city-builders mais détestez les tableurs, ou si vous cherchez simplement le jeu « encore un bâtiment » le plus apaisant sur votre téléphone, Islanders: Mobile est fait pour vous. Au fond, il distille tout ce qui rend le genre magique dans sa forme la plus sereine.Disponible dès maintenant sur l’App Store et Google Play.

Télécharger ISLANDERS: Mobile à 4,99 €