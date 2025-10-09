Cinq nouveaux jeux festifs bientôt sur Netflix dont Pictionary et Lego

Depuis ses débuts dans le gaming en 2021 avec des titres mobiles, Netflix s'apprête désormais à conquérir le salon. Le géant du streaming a dévoilé cinq nouveaux jeux de groupe, qui arriveront bientôt, parfaits pour les réunions entre ami ou en famille. Idéal pour les fêtes de fin d'année.

5 nouveautés jeux multijoueurs

Netflix a annoncé que cinq jeux de groupe seront bientôt disponibles pour les abonnés sur toutes les télévisions compatibles avec la plateforme de jeux de Netflix. Grâce à l'intégration avec iPhone et Android, ces jeux sont conçus pour une participation facile en groupe. Voilà qui contraste avec le retrait de 20 jeux par Netflix Games cet été.



Les titres à venir incluent :

LEGO® Party ! – Affrontez vos amis dans un jeu de fête LEGO ultime, en participant à des mini-jeux hilarants et en chassant de l'or dans des zones de défis thématiques.

– Affrontez vos amis dans un jeu de fête LEGO ultime, en participant à des mini-jeux hilarants et en chassant de l'or dans des zones de défis thématiques. Boggle Party – Faites la course contre la montre pour trouver des mots dans une grille de lettres mélangées, les mots plus longs rapportant plus de points. Jouez en solo ou jusqu'à huit joueurs.

– Faites la course contre la montre pour trouver des mots dans une grille de lettres mélangées, les mots plus longs rapportant plus de points. Jouez en solo ou jusqu'à huit joueurs. Pictionary : Game Night – Une version rapide et amusante du classique de Mattel, où les joueurs dessinent et devinent dans une ambiance de groupe animée.

– Une version rapide et amusante du classique de Mattel, où les joueurs dessinent et devinent dans une ambiance de groupe animée. Tetris Time Warp – Voyagez à travers l'histoire de Tetris, de la version originale de 1984 à la version classique Gameboy, pour atteindre le meilleur score.

– Voyagez à travers l'histoire de Tetris, de la version originale de 1984 à la version classique Gameboy, pour atteindre le meilleur score. Party Crashers : Fool Your Friends – Identifiez l'« intrus » qui ignore de quoi parle le groupe en repérant des indices douteux.

Netflix n'a pas précisé de date de sortie, indiquant seulement que les jeux arriveront « bientôt » pour les fêtes.



Cette initiative s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Netflix pour captiver son public lors des rassemblements, en complément de ses sorties de films pour les fêtes et de la récente diffusion de matchs de la NFL le jour de Noël. Ces jeux de groupe pourraient aider à fidéliser les abonnés en proposant un divertissement interactif au sein de la plateforme, à un moment où les anti-woke ont provoqué une vague de désabonnement sans précédent, notamment initié par Elon Musk. Un catalogue de jeux en expansion pourrait renforcer l'attrait de Netflix, non ?