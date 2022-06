Netflix annonce 20 jeux dont Reigns: Three Kingdoms, Casa de papel, Oxenfree, Poinpy...

⏰ Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir



En novembre de l'année dernière, Netflix annonçait une nouvelle initiative qui verrait un certain nombre de titres existants et de tout nouveaux titres devenir disponibles pour les abonnés Netflix sur les appareils mobiles. L'offre initiale comprenait seulement cinq jeux dont les deux jeux Stranger Things, naturellement, et la bibliothèque n'a cessé de s'enrichir depuis, avec de grands noms comme Hextech Mayhem de Riot et Relic Hunters de Rogue Snail. Avec une base de plus de 200 millions d'utilisateurs accrocs aux séries et films, Netflix a eu la bonne idée d'ajouter des jeux de qualité dans tous les genres, le tout sans publicité ni achat in-app.

La Geeked Week de Netflix

Cette semaine, Netflix a organisé l'événement virtuel Geeked Week pour ses fans, et vient de dévoiler plusieurs informations sur les nouveaux jeux qui seront ajoutés à sa ludothèque. Parmi les annonces les plus importantes, on trouve des jeux qui ont été des succès sur d'autres plateformes comme Kentucky Route Zero et Spiritfarer, ainsi que de tout nouveaux originaux comme Reigns : Three Kingdoms et le nouveau jeu Ustwo Desta : The Memories Between.



Voici la liste complète des titres présentés dans la bande-annonce :

Reigns : Three Kingdoms,

Wild Things,

La casa de papel,

Mahjong Solitaire,

Raji,

Spiritfarer,

Shadow and Bone : Destinies,

Poinpy,

Immortality,

Terra Nil,

Before Your Eyes,

The Queen's Gambit Chess,

Nailed It ! Baking Bash,

Hello Kitty Happiness Parade,

Lucky Luna,

Oxenfree,

Desta : The Memories Between,

Kentucky Route Zero,

Too Hot to Handle.

Netflix affirme que d'ici la fin de l'année, plus de 50 titres feront partie de la bibliothèque de jeux Netflix.

On remarquera d'ancienne gloire comme Oxenfree, ainsi que des titres attendus comme Poinpy d'Ojiro Fumoto. Ojiro est le créateur du phénoménal Downwell, il avait été recruté par Nintendo en 2018. Voici la bande-annonce complète de Poinpy :



Si Apple Arcade est loin devant en terme de contenu, Netflix reprend le même principe avec un mélange de jeux connus et de nouveautés. Idem, le géant de la vidéo ne mise pas sur le streaming mais le bon vieux téléchargement pour jouer sans connexion. Il faudra surveiller ce petit Netflix Games, il pourrait rapidement se montrer indispensable...