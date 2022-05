Netflix ajoute le jeu Relic Hunters: Rebels à son service de streaming

⏰ Il y a 14 min

Alban Martin

Réagir



À la manière d'Apple Arcade, Netflix ajoute désormais des jeux à son catalogue. Après un démarrage timide l'an passé, le service de streaming augmente la cadence et agrémente son catalogue régulièrement. Cette fois, c'est le jeu de tir Relic Hunters: Rebels qui fait son arrivée.

Relic Hunters: Rebels : une exclusivité Netflix

Disponible sur l'App Store, Relic Hunters Rebels est pourtant exclusivement réservé aux abonnés Netflix. Depuis septembre dernier, le géant américain investit massivement dans ce secteur et permet à tous ceux qui payent un abonnement pour regarder des films et séries, de jouer également à des jeux.



Relic Hunters Rebels vous propose de tirer et de foncer à travers des niveaux hauts en couleur, tout en collectionnant des butins, et assemblant et en améliorant des dizaines d'armes. Ce point est particulièrement important car il comporte une composante tactique. Vous devez décider quels attributs vous voulez améliorer entre cadence, puissance et plugins. Il s'agit donc d'un shooter/RPG où vous devez mettre l'empire Ducan à genoux et ramener la paix sur une planète qui se déchire.

Sur une planète où quatre tribus sont en guerre, les chasseurs de reliques croisent la route du jeune chef Baru. Nos héros doivent oublier leurs différends pour aider leurs nouveaux amis à contrer l'empire Ducan et à reprendre possession de la toute-puissante Pierre du néant.

Outre la personnalisation, Relic Hunters apporte de la variété dans ce gameplay nerveux grâce à l'apport de quatre chasseurs de reliques aux statistiques et capacités uniques : Jimmy, le tireur, Ace, l'âne rebelle, Pinkyy, la guerrière, ou Raff, l'ingénieure cool ! Regardez le trailer vidéo :



Comme les autres jeux, vous pouvez télécharger cette nouveauté entièrement gratuitement sur l'App Store ou le Play Store pour Android, la seule chose indispensable pour commencer est un abonnement à Netflix. Reste désormais à la compagnie nord-américaine à ne pas finir par augmenter le prix de tous ses forfaits, après une première perte historique d'abonnés.

Télécharger le jeu gratuit Relic Hunters: Rebels