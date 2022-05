Sorties jeux : Relic Hunters: Rebels, Galaxy Invaders: Space Shooter, Chloe Puzzle Game

Aujourd'hui 9 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Relic Hunters: Rebels, Galaxy Invaders: Space Shooter, Chloe Puzzle Game.



Nouveaux jeux gratuits iOS :

Relic Hunters: Rebels (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.5, 316 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix.



Tirez et foncez à travers des niveaux hauts en couleur, sans oublier d'assembler et d'améliorer des dizaines d'armes. Mettez l'empire Ducan à genoux et ramenez la paix sur une planète qui se déchire. Ce shooter/looter/RPG hors ligne propose une histoire fascinante qui se déroule dans un sublime chaos... Sur une planète où quatre tribus sont en guerre, les chasseurs de reliques croisent la route du jeune chef Baru. Nos héros doivent oublier leurs différends pour aider leurs nouveaux amis à contrer l'empire Ducan et à reprendre possession de la toute-puissante Pierre du néant.



Combattez vos ennemis et récupérez des plans, des matériaux et des ressources. Télécharger le jeu gratuit Relic Hunters: Rebels





Lamour… les petites choses (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.10, 1,1 Go, iOS 11.0, Lunosoft Inc.) ◆ Jeu d'art de guérison émotionnelle sans stress



L'amour… les petites choses est un jeu d'objets cachés qui transmet les émotions d'un jeu d'art de guérison.



Vous pouvez collecter des pièces du casse-tête pour obtenir une collection d'illustrations de fond d'écran et la définir comme fond d'écran de votre téléphone. Télécharger le jeu gratuit Lamour… les petites choses





King Snake - Battle Royale (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1, 129 Mo, iOS 11.0) King Snake est l'ultime jeu de bataille royale de serpents ! 50 serpents s'affrontent dans une arène de plus en plus petite pour être le dernier debout.



Coupez vos adversaires, collectez de la nourriture pour vous allonger, et utilisez des améliorations de statistiques et des bonus pour gagner. Attention, sortir de la zone de sécurité vous fera rétrécir, alors devenez le plus long possible avant que la zone de sécurité ne disparaisse complètement !



Jouez en ligne en solo, avec vos amis, ou jouez hors ligne. Tous les serpents sont égaux au départ dans ce jeu vraiment compétitif. Relevez des défis pour débloquer de nouvelles peaux purement cosmétiques. Télécharger le jeu gratuit King Snake - Battle Royale





Galaxy Invaders: Space Shooter (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 346 Mo, iOS 11.0, Tee Studio) Si vous êtes l'un des grands fans de la série classique de jeux de tir sur la galaxie (a.k.a. galaxy shooter / space shooter / shoot 'em up / space invaders / galaxiga / galaga/ ), Galaxy Invaders : Space Shooter clarifiera vos sentiments envers cette série de jeux. Le style de jeu classique, mais le nouveau mode d'expression vous fascinera pendant que vous jouerez. Galaxy Invaders vous apportera de nouveaux ennemis et boss dans la guerre des galaxies. Pensez-vous avoir suffisamment de compétences pour survivre à cette bataille épique contre ces envahisseurs extraterrestres ?



COMMENT JOUER

- Touchez l'écran pour déplacer votre vaisseau spatial (haut, bas, droite, gauche) afin d'esquiver les balles de l'ennemi.

- Collectez autant de pièces que possible pour améliorer ou faire évoluer votre vaisseau spatial et combattre les ennemis géants et les envahisseurs extraterrestres.

- Utilisez le booster ou le power-up pour monter en niveau plus facilement. Télécharger le jeu gratuit Galaxy Invaders: Space Shooter





Fantasy Archer: Elven Bow (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.01, 84 Mo, iOS 11.0, Wekthor) Incarnez une chasseuse elfe dans un jeu de tir à l'arc basé sur les compétences et la physique. Maîtrisez la précision de la visée, apprenez à combattre les ennemis, faites des tirs dans la tête et progressez à travers plusieurs niveaux..... Télécharger le jeu gratuit Fantasy Archer: Elven Bow





Dark Eden M Global (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.0, 2,9 Go, iOS 12.0, Wemade Connect Co., Ltd.) Le retour du MMORPG de champ de bataille illimité qui réveillera à nouveau votre esprit de combat !

"Dark Eden M Global" est le premier MMORPG d'horreur en ligne qui traite de la confrontation et de la compétition entre les Slayers et les Vampires. Télécharger le jeu gratuit Dark Eden M Global





Nouveaux jeux payants iOS :

Growing Up: Life of the 90s (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 1018 Mo, iOS 10.0, Littoral Games) Votre vie est entre vos mains ! Façonnez votre enfance et votre vie parentale via des choix infinis. Contrôlez ce que vous apprenez, avec qui vous vous liez d'amitié, et trouvez l'âme sœur dans cette aventure de passage à l'âge adulte.



Vivez une épopée traçant votre existence depuis votre plus tendre enfance jusqu'à l'âge adulte. Apprenez de nouvelles compétences, participez à des activités variées, développez votre esprit, gérez votre emploi du temps quotidien, explorez la ville, forgez des amitiés durables, et survivez à vos années d'études. Une fois arrivé à l'âge adulte, votre future carrière et votre partenaire amoureux vous seront révélés, et vous continuerez l'héritage de votre famille en ayant un enfant à votre tour ! Télécharger Growing Up: Life of the 90s à 4,99 €





Fly&Poop (Jeu, Mots / Aventure, iPhone / iPad, v0.2, 142 Mo, iOS 10.0, JOSE DE LEON) Dovy a été kidnappée ! Elle a été emmenée au sommet du plus haut gratte-ciel de la ville. Maintenant, vous, Chester, devez la sauver. Pour la sauver, vous devez aider les habitants de la ville et utiliser les récompenses qu'ils vous donnent pour réparer un ventilateur afin que vous puissiez voler assez haut. Aidez les gens avec des activités simples de pigeon... comme livrer des messages, aider avec une chose ou deux et bien sûr... faire caca sur les gens et les voitures ! Faites également attention aux dangers comme les voitures et le chat qui patrouille toujours dans la ville. Car ils peuvent vous donner de sérieux coups ! Mais tu as ce qu'il faut, vole et chie petit pigeon ! Télécharger Fly&Poop à 4,99 €