Disney Magic Match 3D s'attaque à Candy Crush sur iOS et Android

Disney Magic Match 3D est un nouveau jeu de puzzle match-3 à gros budget qui vous invite à aligner trois objets identiques pour nettoyer un plateau chaotique, avec des objets adorablement conçus. Les amateurs de Candy Rush vont se ruer dessus, surtout s'ils apprécient la compagnie de Mickey et ses amis.

Un défi magique signé Disney

Dans Disney Magic Match 3D, la pantoufle de verre, la robe et le carrosse-citrouille de Cendrillon ont disparu, et c’est à vous de rétablir l’ordre dans l’univers chaotique de Disney. Ce n’est pas un jeu de match-3 classique. Au lieu d’une grille bien rangée, vous faites face à un amas désordonné d’objets thématiques Disney – imaginez des boîtes de restauration rapide de Pizza Planet ou le trident du Roi Triton enfoui sous des gemmes colorées. Votre mission ? Touchez pour éliminer les objets identiques par trois, mais attention : les objets sont souvent cachés sous d’autres, ce qui demande un œil vif et des tapotements précis. C'est plus stressant qu'un Candy Crush.

Un gameplay avec une touche d’originalité

Le défi réside donc dans le fait de repérer et de toucher les bons objets au milieu du chaos, avec un nombre limité de places dans votre plateau pour les stocker. Si vous touchez au hasard, vous manquerez vite d’espace. Pour vous aider, vous pouvez débloquer des bonus comme mélanger le plateau pour révéler des objets cachés, utiliser un aimant pour attirer trois objets identiques, ou geler le temps pour un moment de répit lors des situations délicates.

Accompagné d’une bande-son lo-fi relaxante, le jeu évite toute frustration, offrant une expérience à la fois calme et captivante.

Pourquoi c'est un bon jeu

Après le très bon Disney Pixel RPG, la bande à Mickey redonne vie au genre match-3 en intégrant des mécaniques d’objets cachés et le charme emblématique de Disney. Fouiller les niveaux thématiques à la recherche d’objets reconnaissables, comme la lampe d’Aladdin, le cœur de Te Fiti de Vaiana ou les bottes de Woody de Toy Story, est un plaisir en soi, et l’esthétique vibrante de Disney ajoute une touche de magie à l’expérience.



Disponible gratuitement sur iOS (App Store) et Android (Play Store), avec des achats intégrés non obligatoires.

Télécharger le jeu gratuit Disney Magic Match 3D