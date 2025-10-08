Blue Protocol: Star Resonance est le nouveau RPG mobile à tester !

Avec la sortie de Blue Protocol: Star Resonance en ce mercredi 8 octobre, on s'attendait à un énième gacha RPG, mais, après quelques heures de test, ce titre mobile est finalement bien plus que cela. En fait, le studio A PLUS JAPAN signe peut-être le meilleur action RPG sur mobile, avec une expérience engageante malgré ses origines gacha. De quoi remplacer Genshim Impact ?

Présentation de Blue Protocol: Star Resonance

Graphismes

Le style visuel anime est magnifique, avec des environnements beaux et immersifs, des personnages bien modélisés et des animations cutscenes souvent hilarantes (bien que les bouches des personnages soient mal synchronisées et perturbantes). L'exploration met en valeur ces atouts, incluant des moments de vol agréables et des animaux de compagnie comme un chien à caresser.

Scénario

L'histoire débute lentement, avec un protagoniste amnésique sauvé par Airona (un "idiot charmant") d'un goblin cuisinier. C'est un classique "sauver le monde" avec des héros attachants, mais sans spoilers majeurs. Plus tard, on débloque un homestead personnalisable pour cultiver et décorer une île personnelle.

Gameplay

Blue Protocol: Star Resonance offre un système de classes riche, avec huit options réparties en trois rôles – Attack, Guard et Support – chacune dotée de deux spécialisations à débloquer, comme Verdant Oracle, qui combine soins et dégâts.



Le combat se révèle dynamique et fluide, particulièrement en mêlée, où les esquives et contre-attaques s’enchaînent avec brio, tandis que les compétences synergiques permettent d’invoquer des Battle Imagines, qu’il s’agisse de bêtes ou de PNJ, et un mode auto-combo facilite le farming pour les joueurs moins investis. Le système d'équipements se distingue par son innovation : en améliorant les slots d’équipement, comme celui du casque, tous les futurs items équipés dans ce slot bénéficient du même niveau d’amélioration, une idée brillante qui optimise les ressources.



Le crafting, nommé Life Skills, propose six compétences et un système de collecte rapide grâce à des nœuds réapparaissant instantanément, mais il est freiné par une ressource quotidienne, le "Focus", qui limite la progression sans dépenser d’argent.

La personnalisation de l’avatar impressionne par son wardrobe varié et ses nombreux accessoires, bien que l’unique option de voix soit restrictive.



En revanche, l’exploration déçoit par sa lenteur : le sprint est laborieux, le dash, avec son cooldown de 30 secondes, manque de réactivité, et même les montures paraissent paresseuses. Enfin, l’interface utilisateur agace avec ses notifications intrusives, comme des points d’exclamation omniprésents, qui perturbent l’immersion dans cet univers autrement captivant.

Avis sur Blue Protocol: Star Resonance

Points forts : Combats addictifs et interconnectés Système d'amélioration d'équipements révolutionnaire (slots permanents) Crafting fluide et homestead relaxant comme activité long-terme Gacha limité aux cosmétiques, non intrusif – le jeu est jouable sans dépenser. Personnages et monde attachants, avec rejouabilité via classes variées.

Points faibles : Difficulté à tester les classes (3 slots, suppression hebdo, changement payant), forçant un choix hâtif. Exploration frustrante par sa lenteur. Crafting chronophage (5s par item, impossible de quitter) et limité par "Focus" (400/jour, paywall pour plus). UI agaçante.



La note 4,5 / 5

En clair, malgré quelques défauts de jeunesse, probablement rectifiable dans les prochains mois, Blue Protocol: Star Resonance est une excellente surprise, qui devrait titiller les fans de Genshin Impact et autre RPG en ligne comme The Legend of Neverland.



Disponible sur App Store, Play Store, Epic Games et Steam.

Télécharger le jeu gratuit Blue Protocol: Star Resonance