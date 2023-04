Le jeu Honkai Star Rail est disponible sur mobile et PC (+ avis)

Cette semaine, le studio HoYoverse de Genshin Impact et Honkai Impact 3rd sort le RPG fantastique au tour par tour Honkai Star Rail sur iOS, Android et PC. Après l'annonce de sa date de sortie, les développeurs ont également confirmé que Honkai Star Rail arrivera sur PS5 et PS4 à une date ultérieure, sans préciser si la sauvegarde sera synchronisée entre les appareils. Voici une présentation et notre avis sur cette nouveauté à ne pas manquer.

Honkai: Star Rail est enfin disponible

Depuis dimanche, la pré-installation est disponible sur iOS, Android et PC, pour ceux qui ont précommandé ou ceux qui viennent de le télécharger sur l'App Store. Regardez la nouvelle bande-annonce de Honkai Star Rail ci-dessous :

Montez à bord de l'Astral Express pour explorer les merveilles infinies de la galaxie, lors d'un voyage plein d'aventures et de rebondissements. Vous ferez la rencontre de nouveaux compagnons provenant de différents mondes, et peut-être même que vous retrouverez des visages familiers. Ensemble, vous viendrez à bout des catastrophes provoquées par les Stellarons et lèverez le voile sur la vérité cachée derrière ces curieux phénomènes. Que ce voyage nous mène vers les étoiles !

Dans cette aventure galactique, vous avez une grande latitude pour façonner l'histoire à votre guise, portée par un superbe moteur graphique qui retranscrit chaque expression faciale et une bande-son qui colle parfaitement à l'ambiance (quelque peu spéciale). Pendant votre expédition, vous ferez de nombreuses rencontres incongrues, entre une intrépide amnésique, un garde de la crinière d'argent, un général des chevaliers et autre, il y a de quoi faire. Mention spéciale aux doublages en quatre langues et à la traduction française, bien que les décors soient assez inégaux et parfois un peu ternes. On regrette le style de Genshin Impact (emprunté à Zelda BOTW).



Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est le gameplay collaboratif où vos choix détermineront l'issue de l'histoire !



Si l'exploration est un pan important de Honkai Star Rail, avec des environnements générés aléatoirement (mais un manque de liberté comparé à ses homologues), la partie combat reste tout de même le plat principal. Avec un nouveau système plus stratégique que jamais, vous aurez toutes les armes pour éliminer vos ennemis, à coup de "ruptures de faiblesse", d'"ultimes" et autres "bénédictions" qui viendront ponctuer les joutes. Les amateurs de JPRG trouveront rapidement leurs marques et sauront comment faire pencher la balance. La récompense étant, outre la victoire, les moyens d'améliorer les capacités de vos personnages, comme tout bon jeu de rôle.

Notre avis sur Honaki Star Rail

Après quelques heures de test, Honkai Star Rail est un opus intéressant de la saga, bien maîtrisé par le studio HoYoverse. Les changements apportés au système de combat sont intéressants, tout comme l'univers futuriste, bien qu'un peu décevant. Le système d'énergie reste également perfectible, mais forcément calé sur le modèle économique.



Bref, si vous voulez notre avis, c'est un bon free-to-play équilibré, pas loin de l'excellent Genshin Impact. Si vous avez aimez Genshin Impact et Honkai Impact 3rd, alors vous pouvez y aller les yeux fermés !



Avant son lancement officiel mercredi 26 avril, vous pouvez donc télécharger Honkai Star Rail sur l'App Store pour iOS, sur Google Play pour Android, et sur l'Epic Games Store, en plus de sa version PC habituelle. Comptez tout de même plus de 5 Go sur iPad au final.

Télécharger le jeu gratuit Honkai: Star Rail