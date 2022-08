Twinkle Star Sprites est le nouveau jeu mobile "ACA NeoGeo"

Après Power Spikes II et autre KOF 99, SNK et Hamster lancent Twinkle Star Sprites sur mobile, le tout dernier jeu de la collection "ACA NeoGeo". Twinkle Star Sprites est un shoot'em up compétitif sorti en 1996. Utilisez des explosions en chaîne, des tirs puissants et des bombes pour vaincre les Golems ennemis qui arrivent et les transformer en personnages d'attaque pour attaquer votre adversaire.

Twinkle Star Sprites est disponible

Désormais sur smartphone, la difficulté et l'aspect des jeux NEOGEO de l'époque peuvent être reproduits grâce aux paramètres et options de l'écran sur nos iPhone, iPad et Android. Et encore une fois avec Twinkle Star Sprites, les joueurs peuvent bénéficier de fonctionnalités modernes telles que les modes de classement en ligne. De plus, l'application propose des fonctions de sauvegarde/chargement rapide et de personnalisation du pad virtuel afin de faciliter la prise en main.

Découvrez Twinkle Star Sprites ACA NeoGeo sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Comme pour les versions précédentes sur mobile, le jeu coûte la moitié de ce qu'il coûte sur consoles, ce qui est toujours bon à prendre.

Télécharger TWINKLE STAR SPRITES à 3,99 €