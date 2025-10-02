Raven 2 prépare sa sortie sur iOS et Android

Le très attendu MMORPG Raven2 sera lancé mondialement ce mois-ci sur mobile et PC, avec des pré-téléchargements disponibles la veille. Après la vidéo teaser de la semaine dernière présentant ses boss effrayants, une nouvelle vidéo des développeurs met en avant les principales caractéristiques du jeu : un monde ouvert fluide avec une narration cinématographique, huit classes personnalisables et des batailles à grande échelle mêlant coopération et compétition.

Découvrez Raven2

Disponible dans 150 pays et en 16 langues, dont le français, Raven2 proposera trois hubs régionaux — Amérique du Nord, Asie du Sud-Est & Océanie, et Europe — chacun avec deux mondes et 12 serveurs.



Propulsé par le moteur Unreal Engine 5, le jeu offre des visuels époustouflants alors que les joueurs incarnent un soldat des Corps Spéciaux marqué par la Stigmate Maudite, explorant un monde infesté de démons pour découvrir le destin du royaume. Tout un programme pour ce jeu aux ambitions démesurées.



Découvrez ce qui vous attend en vidéo :

Les événements de lancement incluent un défi de montée en niveau récompensant des Cristaux, les 100 meilleurs joueurs par serveur pouvant concourir pour un million supplémentaire. Chaque serveur de jeu débutera avec un fonds de taxes d’un million de Cristaux, récupérable via les activités de guilde. Les pré-inscriptions sont ouvertes sur Google Play et l’App Store, offrant un Vêtement Sacré de grade héroïque et un pack de lancement.

Télécharger le jeu Raven2