Pokémon Go lance les Défis Hebdomadaires à réaliser par équipe

Près de dix ans après son lancement, Pokémon Go continue d'évoluer avec des mises à jour significatives, allant des événements en personne à l'introduction de nouveaux Pokémon Gigamax. Cette fois, le jeu s'apprête à révolutionner son gameplay social avec le lancement des Défis Hebdomadaires le 12 octobre 2025, permettant aux joueurs de faire équipe avec des amis du monde entier pour accomplir des tâches partagées et obtenir des récompenses améliorées.

Pokémon GO joue collectif !

La nouvelle fonctionnalité des Défis Hebdomadaires vous permet de former un groupe avec jusqu'à trois autres joueurs, peu importe leur localisation. Que vous vous connectiez avec des amis à côté de chez vous ou que vous collaboriez avec quelqu'un à l'autre bout du monde, cette fonctionnalité rend le travail d'équipe fluide. Pour y accéder, rendez-vous dans le nouvel onglet "Social" du jeu Pokémon Go, où vous pouvez créer un groupe, inviter jusqu'à trois amis, ou rejoindre un groupe existant en acceptant une invitation. L'onglet "Social" intègre également le mode "Jeu en groupe", en faisant un hub central pour toutes vos interactions sociales dans le jeu.

Une fois votre groupe formé, vous travaillerez ensemble pour accomplir une série de défis dans un délai limité. L'onglet "Social" vous tient informé des progrès de votre équipe, affichant les avancées quotidiennes et globales vers vos objectifs.

Les récompenses pour avoir complété ces Défis Hebdomadaires en valent la peine : chaque joueur du groupe gagne une progression supplémentaire au niveau d'amitié, 20 000 XP et 6 000 Poussières Étoiles. Ces bonus en font un excellent moyen de faire progresser votre personnage et de renforcer les amitiés dans le jeu.



Cette nouveauté est une étape majeure pour Pokémon Go, transformant la manière dont les joueurs se connectent. En permettant un travail d'équipe mondial, les Défis Hebdomadaires ont le potentiel de créer de nouvelles amitiés, de renforcer celles existantes, ou même de vous reconnecter avec de la famille ou des amis qui ont déménagé. C'est une fonctionnalité qui donne une nouvelle dimension au plus célèbre des jeux AR. Qui y joue encore parmi vous ? Attendez-vous d'autres évolutions ?

