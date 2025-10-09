Kingdom Rush Battles est disponible sur mobile !

Comme prévu, et après un test grandeur nature au Canada, Kingdom Rush Battles s'offre un lancement mondial. Le dernier né d'ironhide reprend les bases de la saga la plus célèbre dans le genre "tower defense" en la transformant en un duel entre joueurs.

Découvrez Kingdom Rush Battles

Rien ne surpasse l'excitation de repousser des vagues incessantes d'ennemis dans un jeu de tower defense, n'est-ce pas ? Eh bien, Kingdom Rush Battles pousse l'expérience encore plus loin en vous lançant dans un duel direct contre un autre joueur. Votre mission ? Déjouer et surpasser votre adversaire en semant le chaos — bombes, malédictions ou golems blindés — de son côté, tout en défendant votre propre base. Le premier royaume à tomber perd, alors sortez le grand jeu dans cet affrontement épique rempli de sabotages !

Kingdom Rush Battles est maintenant disponible dans le monde entier ! Merci à notre incroyable communauté de lancement anticipé pour nous avoir aidés à façonner ce jeu.

Cadeau : le tutoriel des développeurs pour bien démarrer dans Kingdom Rush Battles :

Dans Kingdom Rush Battles, exit les vagues d’ennemis classiques : vous affrontez un adversaire en temps réel tout en repoussant des hordes de gobelins, golems ou dragons. Le but est de bâtir une défense redoutable en combinant 18 tours uniques, 11 héros légendaires et 9 sorts dévastateurs, tout en sabotant votre rival avec des malus ingénieux, comme des gobelins en montgolfière ou des Broodmothers terrifiantes.



Le gameplay, à la fois stratégique et chaotique, repose sur des choix cruciaux : un mauvais placement de tour ou un sort mal utilisé peut sceller votre défaite. Vous devez optimiser votre défense tout en sélectionnant des buffs pour renforcer votre équipe (augmentation de la puissance des tours ou de la vitesse d’attaque) ou des debuffs pour gêner votre adversaire avec des ennemis supplémentaires. Parmi les 26 modificateurs de vagues disponibles en bêta, ces buffs et debuffs sont essentiels pour dominer.



Le jeu propose 9 arènes variées, des fermes verdoyantes aux déserts gelés, avec le mythique Stadium comme apogée, où les meilleurs s’affrontent pour grimper dans les classements. Les récompenses, obtenues via des coffres et des loots rares (indisponibles en Belgique, probablement), permettent de débloquer tours, sorts et héros pour affronter des vagues toujours plus ardues.Malgré un affichage vertical parfois limité pour les détails, Kingdom Rush Battles conserve l’esthétique emblématique de la série, agrémentée d’une touche d’humour toujours efficace. On adore !

Les nouveautés du lancement

Voici un résumé des nouveautés de Kingdom Rush Battles :

Saison 1 du Stade : Nouvelle saison compétitive avec médailles, classements et récompenses pour les meilleurs stratèges.

Système d'Événements : Événements limités avec défis, modes spéciaux et récompenses exclusives (cartes légendaires, prix uniques).

Nouvelles Langues : Support de localisation complet pour une meilleure accessibilité mondiale.

Nouvelles Cartes et Progression : Ajout de cartes, niveau max des cartes porté à 15, plus de stratégies et combinaisons possibles.

Équilibrage et Améliorations : Ajustements basés sur les retours, corrections de bugs, optimisations des performances et améliorations de l'interface.

Le jeu est disponible gratuitement sur App Store et Play Store, avec des achats intégrés pour acquérir des gemmes plus rapidement.

Télécharger le jeu gratuit Kingdom Rush Battles