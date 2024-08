Kingdom : The Blood arrive sur mobile et PC (+ trailer)

Annoncé à l'été 2021, Kingdom : The Blood d'Action Square s'apprête à débarquer sur mobile et PC. Il s'agit d'un RPG d'action basé sur la série populaire Kingdom de Netflix et qui se déroule dans une autre époque de la dynastie coréenne Joseon, au début du 17e siècle.



Si nous avions vu passer quelques vidéos en près de trois ans, avec notamment un aperçu du gameplay, nous n'avions pas de date de sortie. Cette fois, c'est la bonne puisque Kingdom : The Blood a été calé au 5 mars prochain, accompagné d'une toute nouvelle bande-annonce.

Découvrez le jeu Kingdom: The Blood

Voici le trailer de Kingdom :

Comme vous pouvez le constater, il y a des similitudes entre le jeu d'Action Square et des titres comme Devil May Cry, avec des combats tactiques spectaculaires et des compétences à glaner. Sauf qu'ici, ce sont les zombies qu'il faut éliminer. L'un des postulats de base est qu'il existe une herbe qui peut ramener les morts à la vie et que, pour combattre l'invasion japonaise, cette herbe est utilisée pour créer une immense armée de soldats morts-vivants. Comme toujours, le projet dérape et les zombies envahissent le monde.



Malgré les hordes d'ennemis monstrueux à dézinguer, le jeu est plus qu'agréable à l'oeil, avec une mise en scène magnifique de la dynastie Joseon, tant dans les tenues que dans l'architecture traditionnelle coréennes. Le moteur Unreal Engine n'y est pas étranger.

Retrouvez des tenues et l'architecture traditionnelle d'époque.

Explorez un champ de bataille aux graphismes époustouflants.



De la délicatesse des tenues traditionnelles dansant au rythme de vos mouvements

aux toits et tuiles typiques de l'architecture de l'époque,

plongez au cœur de cette dynastie révolue.



Vous pouvez précommander la version iOS sur App Store, ou la version Android sur le Play Store en attendant la sortie.



: le jeu est disponible !

Télécharger le jeu Kingdom: The Blood