Kingdom Hearts Missing-link : un nouvel opus annoncé sur mobile (+ trailer)

En 2019, EA et Respawn Entertainment ont laissé entendre qu'ils prévoyaient de porter leur célèbre jeu de bataille royale dans l'univers de Titanfall, Apex Legends, sur les appareils mobiles....

KINGDOM HEARTS Uχ Dark Road était sorti en juin sur iOS et Android avec un mélange des genres puisque les personnages de Disney rencontraient ceux de Square Enix. Le RPG tactique ne...

Très grosse mise à jour du côté de chez Square Enix, et plus particulièrement au sein du jeu KINGDOM HEARTS Union χ [Cross] qui accueille désormais un second jeu à ses côtés...