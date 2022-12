Le test bêta de KINGDOM HEARTS Missing-Link aura lieu le mois prochain au Japon

Plus tôt cette année, Square Enix a organisé un événement pour célébrer le 20e anniversaire de la franchise Kingdom Hearts, au cours duquel l'éditeur a annoncé plusieurs jeux. En plus de Kingdom Hearts 4, un nouveau jeu mobile de la série, KINGDOM HEARTS Missing-Link, a été annoncé.



L'éditeur a confirmé que KINGDOM HEARTS Missing-Link inclura le monde réel où les joueurs peuvent se battre contre les Heartless de Kingdom Hearts à travers une nouvelle histoire originale. Une bêta fermée était censée avoir lieu cette année, mais les plans ont été modifiés.

KINGDOM HEARTS Missing-Link bientôt en test

Aujourd'hui, Square Enix a annoncé un test pour KINGDOM HEARTS Missing-Link au Japon. Il ne s'agit pas d'une bêta fermée traditionnelle, mais d'un test à petite échelle pour quelques fonctions. Ce test dit "prototype" est prévu du 13 au 18 janvier.

Les candidatures pour le test du prototype Missing-Link sont ouvertes à partir d'aujourd'hui. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site suivant : https://t.co/EBqZLskGzG.

Il ne s'agit pas d'un CBT (closed beta test) normal, mais d'un test de prototype où seules des fonctionnalités limitées seront testées à petite échelle. Nous annoncerons à nouveau le CBT officiel @Nomura#KHML — キングダム ハーツ DR公式 (@KHDR_PR) December 19, 2022



Regardez le trailer vidéo :

Square Enix a également révélé de nouvelles illustrations pour KINGDOM HEARTS Missing-Link, comme indiqué ci-dessus dans le tweet. Le test de prototype est limité à 1 000 utilisateurs et ne concerne que le Japon. Les inscriptions sont en cours sur le site officiel du nippon. Espérons que Square Enix annoncera prochainement une bêta fermée ou un lancement en Europe et en Amérique. En attendant d'en savoir plus sur KINGDOM HEARTS Missing-Link, vous pouvez télécharger KINGDOM HEARTS Union X DARK ROAD sur l'App Store pour iOS et Google Play pour Android. Il s'agit d'un jeu d'aventure avec les personnages de plusieurs licences dont ceux de Final Fantasy et Disney.

Télécharger le jeu gratuit KINGDOM HEARTS Uχ Dark Road