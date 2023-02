Brotato annoncé en version premium sur mobile (trailer)

Après avoir fait son apparition en septembre 2022 sur Steam, le jeu de tir roguelite Brotato sera bientôt disponible sur mobile grâce à Erabit Studios. Celui qui nous a apporté l'excellent 20 Minutes Till Dawn peaufine actuellement ce nouveau titre, à la mi-chemin entre Vampire Survivors et The Binding of Isaac.

Brotato bientôt sur iOS et Android

Brotato mobile fera l'objet d'une sortie premium, et est attendu pour le mois d'août 2023, en tout cas c'est ce qu'on peut lire sur la page de précommande de l'App Store. Découvrez le trailer de Brotato ci-dessous :

Si vous n'en avez jamais entendu parler, sachez qu'il s'agit d'un jeu de tir en arène de type roguelite dans lequel vous incarnez une pomme de terre maniant jusqu'à 6 armes à la fois pour combattre des hordes d'aliens. Il est possible de personnaliser son héros et son équipement afin de créer des combinaisons uniques et survivre jusqu'à l'arrivée des secours.



Brotato est disponible en précommande pour 5,99 € sur l'App Store pour iOS ici. Vous pouvez également le pré-commander sur Google Play pour Android. Espérons qu'il sera possible de régler la difficulté, comme sur la version PC, car Brotato n'est pas des plus faciles !

Télécharger le jeu Brotato:Premium