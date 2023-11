Kingdom Rush Vengeance s'offre le DLC Hammerhold sur iOS et Android

Kingdom Rush Vengeance, qui fête ses cinq ans ce mois-ci, n'en a pas fini avec les mises jour. Ironhide Game Studio vient d'annoncer une nouvelle extension majeure au début du mois prochain sur iOS, Android, ainsi que la version Apple Arcade du tower defense. Il s'agit de la campagne Hammerhold qui comprendra 5 nouvelles étapes avec trois modes de jeu, de nouveaux combats de boss, un nouveau héros, une nouvelle tour, des tas d'easter eggs, une nouvelle histoire et bien plus encore.

Kingdom Rush Vengeance relance l'intérêt

Dans cette extension, Hammerhold est le dernier bastion du Royaume où les joueurs pourront contrôler les tours et les champions de l'Armée des Ténèbres, dont Isfet, le nouveau héros warlock, et la tour Sandworm Hollow. Les modes de jeu pour les nouvelles étapes sont Campagne, Héroïque et Iron. La mise à jour arrive également sur Steam pour ceux qui préfèrent jouer sur PC.



Ironhide Game Studio a également publié une nouvelle bande-annonce pour l'extension :

Pour mémoire, cela faisait un an que Kingdom Rush Vengeance n'avait pas reçu de mise à jour. Les dernières versions majeures étaient Subaquatic Menace, Frozen Nightmare et Primal Rage.



Si vous n'y avez pas encore joué, il s'agit d'un excellent jeu de tower defense. Beau, accessible mais tactique à souhait, Vengeance est le meilleur opus de la saga.

Si vous souhaitez vous procurer le jeu avant la sortie du DLC le 7 décembre, vous pouvez télécharger Kingdom Rush Vengeance sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Le jeu est proposé au prix de 5,99 € et comprend des héros optionnels supplémentaires que vous pouvez acheter en achat in-app, sauf sur Apple Arcade où tout est compris.

Télécharger Kingdom Rush Vengeance TD à 5,99 €