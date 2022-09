Kingdom Rush Vengeance accueille la mise à jour "Carnage primaire"

Kingdom Rush Vengeance du studio Ironhide Game a fait l'objet de plusieurs mises à jour au fil du temps sur iOS, Android et PC depuis sa sortie en 2018. Si vous n'y avez pas encore joué, Kingdom Rush Vengeance est le quatrième titre de la populaire série de tower defense, et il a même fait son chemin vers Apple Arcade avec Kingdom Rush Vengeance+ et Kingdom Rush Frontiers TD+.



Aujourd'hui, Kingdom Rush Vengeance mobile reçoit sa mise à jour Carnage primaire (Primal Ravage en anglais) qui comprend trois nouveaux niveaux, une tour premium, un héros premium nommé Grosh, quatre nouveaux ennemis et bien plus encore.

Kingdom Rush Vengeance TD version 1.14.1

Regardez la bande-annonce de la mise à jour 1.14.1 "Carnage primaire" de Kingdom Rush Vengeance ci-dessous :

Des petits nains à l'allure antique sortent des anciennes mines.



Normalement, cela ne devrait pas poser de problème à nos troupes, mais ils amènent avec eux des créatures dégoûtantes ressemblant à des lézards, avec des griffes et des dents très pointues, et ils ont bien l'intention de les utiliser !



Comme je suis occupé par d'autres problèmes, j'envoie un nouveau héros, Grosh, et une nouvelle tour, l'Autel d'Ignus, en mon nom. Ne me décevez pas ou vous sentirez ma rage !



Pendant que vous y êtes, punissez ces sales nains qui ont ouvert le passage de la mine et se sont alliés à leurs homologues anciens. Apparemment, il n'y a pas de pénurie de nains dans ces terres !

Cette nouvelle mise à jour majeure de Kingdom Rush Vengeance arrive après les versions Subaquatic Menace, Frozen Nightmare, et bien plus encore qui font de cette saga l'une des meilleures dans la catégorie "stratégie". Vous pouvez télécharger Kingdom Rush Vengeance sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Le jeu est vendu au prix de 4,99 € et propose des héros supplémentaires en option que vous pouvez acheter en in-app.



La mise à jour de la version "+" sur Apple Arcade arrivera demain. Cette dernière contient tous les héros, sans achat intégré supplémentaire.

Télécharger Kingdom Rush Vengeance TD à 4,99 €