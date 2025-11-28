Apple se mobilise après l’incendie tragique de Hong Kong

Tim Cook annonce un soutien financier suite à la catastrophe de Tai Po qui a fait au moins 128 victimes à Hong-Kong il y a deux jours. Une initiative qu’Apple mène régulièrement, à plusieurs reprises chaque année.

Apple se mobilise après l’incendie tragique d'Hong Kong

Tim Cook, PDG d’Apple, a annoncé ce vendredi que l’entreprise ferait un don pour soutenir les efforts de secours suite à l’incendie dévastateur qui a frappé Hong Kong mercredi dernier. Dans une déclaration publiée sur X, il a exprimé sa compassion envers les victimes et sa gratitude envers les premiers intervenants qui ont risqué leur vie pour sauver des habitants.



L’incendie, qui s’est déclaré dans un vaste complexe résidentiel de Tai Po, a causé la mort d’au moins 128 personnes, tandis que plus de 200 autres demeurent portées disparues. Il s’agit de l’incendie le plus meurtrier qu’ait connu Hong Kong depuis plusieurs décennies. Les enquêtes préliminaires suggèrent que la catastrophe aurait été provoquée par des filets de construction inflammables utilisés lors de travaux de rénovation.

Image France 24

Cette initiative s’inscrit dans la tradition philanthropique d’Apple, qui intervient régulièrement lors de catastrophes majeures. Le mois dernier, l’entreprise avait déjà promis son aide aux victimes de l’ouragan Melissa. Apple dispose également d’un programme interne appelé Employee Giving, qui encourage ses employés à soutenir des causes humanitaires. L’entreprise double les contributions de son personnel et a ainsi permis de collecter plus de 880 millions de dollars depuis la création du programme.

Pour ceux qui souhaitent contribuer aux efforts de secours, la Croix-Rouge a lancé une campagne de collecte de fonds spécifiquement dédiée aux victimes de l’incendie de Tai Po.