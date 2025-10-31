Tim Cook promet un important soutien humanitaire après le passage de l’ouragan Melissa, qui a dévasté plusieurs pays des Caraïbes. L’entreprise promet des dons pour aider aux opérations de secours et de reconstruction.

Apple s’engage à soutenir les victimes de l’ouragan Melissa dans les Caraïbes

Apple a annoncé son intention de venir en aide aux populations durement touchées par l’ouragan Melissa, qui a récemment frappé plusieurs pays des Caraïbes avec une intensité dévastatrice. Le géant technologique, par la voix de son PDG Tim Cook, a exprimé sa solidarité envers les victimes et confirmé que l’entreprise allait effectuer des dons pour soutenir les opérations de secours et de reconstruction dans les zones les plus touchées. Ce geste s’inscrit dans la continuité des initiatives humanitaires d’Apple, régulièrement mobilisée lors de catastrophes naturelles majeures à travers le monde.

L’ouragan Melissa, désormais classé parmi les plus violents de ces dernières années, a provoqué des destructions massives en Jamaïque, à Haïti, à Cuba et en République dominicaine. En touchant terre en tant qu’ouragan de catégorie 5, il a généré des vents dépassant les 250 km/h et des précipitations torrentielles qui ont entraîné de graves inondations, des glissements de terrain et des coupures d’électricité à grande échelle. Selon les premières estimations, au moins 50 personnes ont perdu la vie et des milliers d’habitations ont été détruites ou gravement endommagées.

Image : La Chaîne Météo

Les dégâts économiques sont considérables. Les premières analyses évoquent des pertes pouvant atteindre entre 8 et 52 milliards de dollars, selon l’étendue des infrastructures endommagées et la durée des efforts de reconstruction. Plusieurs ONG et gouvernements locaux ont déjà lancé des appels à la solidarité internationale pour faire face à l’ampleur de la catastrophe. Dans ce contexte, la participation d’Apple représente un signal fort de soutien et de responsabilité sociale, rappelant le rôle que peuvent jouer les grandes entreprises dans la réponse aux crises humanitaires.

L’aide d’Apple devrait être dirigée vers des associations locales et internationales spécialisées dans les secours d’urgence et la reconstruction. Tim Cook a conclu son message en soulignant que « les pensées de toute l’équipe Apple vont aux communautés affectées », affirmant que la priorité est d’apporter un soutien concret aux sinistrés le plus rapidement possible.