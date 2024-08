Apple indemnise enfin les victimes des claviers papillon défaillants

C'est la fin d'un long feuilleton judiciaire pour Apple. La firme a commencé à envoyer des chèques aux clients américains lésés par les problèmes de fiabilité des claviers papillon des MacBook. Des indemnisations qui peuvent atteindre 395$ par personne, une somme non négligeable.

Retour sur l'affaire des claviers papillon défectueux

Introduit en 2015 sur le MacBook 12 pouces, le clavier papillon d'Apple promettait une frappe plus stable et homogène malgré sa finesse. Mais très vite, de nombreux utilisateurs ont rencontré des soucis : touches qui collent, se bloquent ou caractères qui se répètent.

Malgré plusieurs révisions, Apple n'a pas réussi à corriger ces défauts de conception. La gronde des clients mécontents a débouché sur un recours collectif en 2018, accusant la marque d'avoir sciemment vendu des ordinateurs défectueux.

Plutôt que d'aller au procès, Apple a préféré trouver un accord à l'amiable en 2022. Le montant du dédommagement a été fixé à 50 millions de dollars au total. Mais seuls certains états américains étaient éligibles.

Jusqu'à 395$ remboursés par MacBook concerné

Trois ans après le début de l'action en justice, les clients lésés commencent enfin à recevoir leur dû. D'après certains journalistes américains, les premiers chèques sont arrivés ce samedi 3 août dans les boîtes aux lettres.

Le montant de l'indemnisation dépend de la gravité des problèmes rencontrés et des réparations effectuées :

Jusqu'à 395$ pour ceux qui ont dû faire remplacer le "topcase" (la partie supérieure incluant le clavier) au moins deux fois.

Jusqu'à 125$ pour un seul remplacement de topcase.

Jusqu'à 50$ pour ceux qui ont juste fait changer des touches.

Il fallait évidemment avoir rempli un formulaire avant la date limite pour bénéficier de ces versements. Les clients concernés vivant hors des 7 états éligibles (Californie, New York, Michigan...) n'ont malheureusement pas pu participer. Ailleurs aux Etats-Unis et dans le monde, les clients éligibles ont pu bénéficier d'une réparation du clavier sans toutefois que le problème soit réglé. En dehors des 7 états américains cités précédemment, Apple n'a mis en place aucune politique de dédommagement.

Apple a tiré les leçons de cette mésaventure

Cet épisode montre qu'Apple n'est pas à l'abri d'erreurs de conception, malgré son image de marque haut de gamme. Mais le géant de Cupertino semble avoir appris de ses erreurs.

Depuis 2020, tous les nouveaux MacBook sont désormais équipés d'un clavier à ciseaux Magic Keyboard plus fiable. Et les derniers MacBook Air et Pro avec puce M3 ont même droit à un nouveau design encore plus robuste.

Espérons que ces dédommagements permettront de tourner la page de ce fiasco. Et qu'Apple continuera à innover, mais sans sacrifier la qualité et la satisfaction de ses clients.