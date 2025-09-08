Les produits abandonnés par Apple après la sortie de l'iPhone 17

L'événement dédié à l'iPhone 17 d'Apple, nommé « Awe dropping » (que l'on peut traduire par « époustouflant »), est prévu pour le 9 septembre. Avec l'arrivée de nouveaux appareils, des téléphones, des montres et des écouteurs, la firme se prépare à retirer huit produits actuellement en vente.

Adieu à ces iPhones

Avec le lancement de quatre nouveaux iPhones — iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max — Apple devrait mettre fin à la vente de quatre modèles :

iPhone 15 et iPhone 15 Plus : Ces modèles devraient disparaître des boutiques Apple après l'événement, bien que d'autres revendeurs pourraient continuer à les proposer. Ce changement garantira que tous les iPhones vendus par Apple prennent en charge Apple Intelligence.

iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max : Apple a l'habitude d'arrêter la vente de ses modèles Pro de l'année précédente sans réduction de prix, laissant place aux iPhone 17 Pro et Pro Max.

En parallèle, les iPhone 16 et iPhone 16 Plus devraient rester dans la gamme avec une réduction de prix de 100 €, soit un tarif de départ fixé à 869 €. Ils partageront la vedette avec l'iPhone 16e, qui a remplacé l'iPhone SE obsolète plus tôt cette année et continuera de recevoir des mises à jour annuelles.

Bye-bye aux Apple Watch et AirPods

En dehors des iPhones, Apple devrait cesser la commercialisation des :

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch SE 2

AirPods Pro 2 : Bien que les AirPods Pro 2 pourraient être remplacés par les AirPods Pro 3, ils pourraient rester en vente à un prix réduit si le nouveau modèle est plus cher. À noter, les AirPods 2 et AirPods 3 ont coexisté jusqu'à l'arrivée de deux versions des AirPods 4.

Gamme iPhone prévue après l'événement

La nouvelle gamme iPhone 2025 pourrait ressembler à ceci, en tenant compte d'une rumeur de hausse de prix de 50 $ pour l'iPhone 17 Pro (avec doublement du stockage) et d'une prime de 50 $ pour l'iPhone 17 Air par rapport au prix initial de l'iPhone 16 Plus (mais c'est loin d'être acquis) :

iPhone 16e : 599 $

iPhone 16 : 699 $

iPhone 16 Plus : 799 $

iPhone 17 : 799 $

iPhone 17 Air : 949 $ (certains évoquent un prix plus haut que l'iPhone 17 Pro !)

iPhone 17 Pro : 1 049 $

iPhone 17 Pro Max : 1 199 $

En France, vous pourrez ajouter 100 à 200 € au tarif américain, avec des prix allant de 719 € pour l'iPhone 16e (à moins d'une petite réduction), à 1 479 € pour l'iPhone 17 Pro Max, en passant par les 969 € de l'iPhone 17.

Au final, Apple devrait retirer de la vente quatre iPhones (iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max), trois modèles d'Apple Watch (Series 10, Ultra 2, SE 2) et une version des AirPods (Pro 2).



Pour tout vérifier, rendez-vous demain à 19 heures, heure de Paris, pour le keynote Apple de la rentrée.