Braid Anniversary Edition fait son retour sur App Store et Play Store

Un an et demi après avoir fait la joie des abonnés Netflix, Braid Anniversary Edition prend son indépendance et revient sur l'App Store et le Play Store dans une version complète et accessible à tous. L'occasion de (re)découvrir un petit bijou sur iPhone et Android.



Netflix Games, tout une histoire

Netflix Games a été un vrai casse-tête à suivre depuis son lancement : des pépites indés un jour, des promesses AAA le lendemain, puis des jeux plus que limites et des sorties de catalogue brutales. Pourtant, dans ce chaos, des sorties comme celle de Braid : Anniversary Edition restent de vrais rayons de soleil.



Initialement lancé en exclusivité sur Netflix Games en 2024, Braid : Anniversary Edition est une version remasterisée et modernisée du classique indé de plateforme. Sans aller jusqu’à qualifier Jonathan Blow de « père » du jeu indépendant, il est indéniable que son œuvre a marqué profondément le secteur.

Manipulez le temps

Côté gameplay, vous incarnez un aventurier capable de manipuler le temps à la poursuite d’une princesse insaisissable. Grâce à votre pouvoir de rembobinage, de pause ou de modification du flux temporel, vous surmontez des obstacles et résolvez des énigmes complexes et captivantes.

C'est le jeu dont vous vous souvenez, avec tous les défis originaux et la même partition envoûtante et évocatrice, mais repeint pixel par pixel pour que chaque monde soigneusement rendu prenne vie en haute résolution. De nouveaux détails visuels, des effets de coups de pinceau animés et des sons remaniés ajoutent à l’expérience immersive.

Au fil des années, Braid a récolté son lot de critiques, mais il est facile de comprendre pourquoi il a autant séduit à sa sortie. Les visuels peints à la main par David Hellman, une bande-son évocatrice et envoûtante, et une narration profonde. L’édition Anniversary ajoute des graphismes haute résolution entièrement refaits, des effets sonores retravaillés, plus de 15 heures de commentaires des développeurs, un hub inédit, de nouveaux puzzles et des niveaux remixés.

Notre avis

Braid est toujours aussi agréable, surtout dans une robe actualisée. On apprécie le basculement possible entre anciens et nouveaux visuels, ainsi que les nouveaux niveaux.



Si vous avez toujours repoussé l’expérience faute d’abonnement Netflix, le moment est venu : Braid : Anniversary Edition est désormais disponible directement sur l’App Store (la version Android arrivera dans les prochaines heures). Plongez dans ce chef-d’œuvre intemporel !

Télécharger Braid Anniversary Edition à 5,99 €