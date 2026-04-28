Super ZSNES : l’émulateur mythique fait son retour sur Mac, et bientôt sur iOS !

Les amateurs de retrogaming sur Apple ont de quoi se réjouir. Après près de 20 ans de silence, ZSNES, l’un des émulateurs Super Nintendo les plus iconiques des années 90 et 2000, fait un retour fracassant sous le nom de Super ZSNES. Complètement réécrit de zéro par ses deux développeurs originaux (zsKnight et Demo), ce nouvel émulateur GPU-powered est déjà disponible en version early build sur Mac (et Windows, Linux, Android), avec une version iOS prévue très prochainement, en tout cas en Europe grâce au DMA.

ZSNES, le pionnier qui a marqué toute une génération

Lancé le 14 octobre 1997 sous MS-DOS (version 0.150), ZSNES a rapidement révolutionné l’émulation SNES. Développé initialement par zsKnight, Demo, pagefault et Nach, il a été l’un des premiers à proposer une émulation complète du CPU 65816, le support des SRAM, un Mode 7 partiel, les sauvegardes et même du netplay. Les versions Windows et Linux ont suivi, et l’émulateur est devenu légendaire pour sa rapidité, son interface ultra-simple (avec cette fameuse neige qui tombe en fond d’écran) et sa capacité à faire tourner presque tous les jeux SNES de l’époque, y compris ceux avec des puces spéciales comme le SA-1 ou le S-DD1.



Au fil des mises à jour (jusqu’à la 1.51 en janvier 2007), ZSNES a accumulé des millions d’utilisateurs. Il a même influencé toute la scène retrogaming avec des fonctionnalités avant-gardistes comme l’enregistrement de parties au format ZMV. Mais après le départ des développeurs historiques, le projet s’est essoufflé : plus de mises à jour majeures, une précision qui a fini par être dépassée par des concurrents comme bsnes ou Snes9x, et une architecture trop orientée x86 qui compliquait les ports modernes. Bref, ZSNES était devenu un souvenir nostalgique… jusqu’à aujourd’hui.

Une réécriture totale pour l’ère moderne

Les deux créateurs originaux sont de retour et ont tout repris à zéro. Super ZSNES n’est pas un simple port ou un fork : c’est une refonte complète, pensée pour les GPU actuels. Exit le code assembleur x86 vieillissant ; place à une architecture moderne, plus précise et surtout beaucoup plus performante.



Les grandes nouveautés de Super ZSNES :

Cœurs CPU et Audio bien plus précis que l’original.

PPU (processeur graphique) entièrement GPU-powered : cela permet un vrai hi-res Mode 7 fluide et des effets visuels inédits.

Interface classique modernisée : la neige qui tombe est toujours là, mais en haute définition avec une UX améliorée. Les nostalgiques vont adorer.

Fonctionnalités modernes : fast forward, rewind, save states, historique de sauvegardes automatiques, bookmarks, cheats, quick load… tout ce qu’on attend d’un émulateur 2026.

Mais le clou du spectacle, c’est le Super Enhancement Engine : un système d’améliorations par jeu, entièrement fait main par les développeurs eux-mêmes.

Actuellement disponible sur 7 jeux phares (Super Mario World, Super Metroid, Mega Man X, Gradius III, Super Castlevania 4, Super Ghouls ‘n Ghosts et F-Zero), il propose :

High Resolution : pas un simple upscale IA, mais un vrai redessin manuel des détails pour un rendu net et fidèle.

Texture/Normal Map : ajout de détails et de relief aux arrière-plans.

Overclock : finis les ralentissements dans les jeux qui en souffraient.

Widescreen : support natif quand le jeu le permet.

Uncompressed Audio Replacement : échantillons audio non compressés pour un son plus riche.

3D Height Mapping : sur les Mode 7 en perspective, les tuiles sont remplacées par de vraies données 3D.

Toutes ces améliorations sont désactivables individuellement pour garder l’expérience 100 % authentique si vous le souhaitez. Et surtout : aucune donnée ROM n’est incluse, tout est légal et propre.

Disponible dès maintenant sur Mac, bientôt sur iOS

La version 0.100 est déjà téléchargeable gratuitement sur le site officiel zsnes.com :

Mac : fichier .dmg prêt à l’emploi sur le site officiel (cf plus bas)

Windows, Linux et Android (via Google Play) aussi disponibles

L’équipe indique que l’iOS arrive « bientôt ». Ils travaillent encore sur les puces spéciales (DSP1, Super FX, etc.), l’optimisation, le netplay et l’extension du Super Enhancement Engine à d’autres titres. C’est donc une version early, mais déjà très prometteuse et étonnamment stable pour un retour aussi spectaculaire.

Pourquoi c’est une excellente nouvelle pour les fans Apple

Sur Mac (et bientôt iPhone/iPad), Super ZSNES promet de redonner vie à la bibliothèque SNES comme jamais. Que vous soyez nostalgique de la première heure ou que vous découvriez ces classiques sur vos appareils Apple Silicon, l’émulateur combine le charme rétro avec des améliorations modernes qui respectent l’esprit du jeu original.



Si vous avez un Mac, foncez sur zsnes.com pour télécharger la version macOS. Les possesseurs d’iPhone et d’iPad n’auront plus longtemps à attendre. Sinon, allez voir nos précédents articles sur les émulateurs Delta ou RetroArch, tous deux capables de faire tourner les jeux de Super Nintendo.