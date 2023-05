Nintendo bloque la sortie de l'émulateur Dolphin sur Steam

Vous y avez cru ? Et bien Nintendo n'a pas laissé passer l'occasion de bloquer la sortie sur Steam de l'émulateur open-source Dolphin pour la GameCube et la Wii. Le processus a été stoppé par un avis de retrait DMCA envoyé par le géant du jeu japonais, rapportent les développeurs.

Jouer à la Wii et à la Gamecube sur Steam c'est non !

Les développeurs de l'émulateur ont annoncé cette nouvelle décevante sur leur blog, précisant que la sortie sur Steam a été "indéfiniment reportée".



L'émulateur Dolphin devait faire ses débuts sur la plateforme Steam suite au lancement de sa page le 28 mars dernier. Les bénévoles avaient fait part de leur enthousiasme sur leur site, en déclarant :

C'est le fruit de nombreux mois de travail, et nous sommes impatients de le mettre entre les mains des utilisateurs !

Cependant, la situation a pris un tournant le 26 mai 2023, lorsque Nintendo a envoyé une notification DMCA à Valve, la société mère de Steam. Cette notification affirmait que Dolphin violait les droits de propriété intellectuelle de Nintendo, y compris les dispositions anti-contournement et anti-trafic du Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Nintendo a donc demandé le retrait de l'émulateur Dolphin du magasin Steam. La page n'est plus accessible à l'heure actuelle, mais nous avons réussi à faire une capture :

Les fournisseurs de services tels que Valve sont tenus de prendre des mesures lorsqu'ils reçoivent des notifications DMCA, soit en informant le contrevenant présumé, soit en se conformant au retrait. En réponse, les développeurs de Dolphin sont maintenant confrontés à un choix : ils peuvent soit soumettre une contre-notification affirmant qu'il n'y a pas de violation, soit abdiquer.



Si les développeurs choisissent de déposer une contre-plainte, Nintendo disposera alors d'environ deux semaines pour décider d'intenter une action en justice. Dans le cas contraire, Dolphin pourrait être rétabli sur Steam. Toutefois, la question reste de savoir si Nintendo ira jusqu'au bout de son action en justice et quelles en seront les conséquences potentielles. L'entreprise nippone est connue pour sa grande sévérité à l'égard des clones de jeux et des émulateurs.



L'issue de toute action en justice dans cette affaire pourrait avoir un impact significatif sur la scène de l'émulation. Si Nintendo obtient gain de cause, d'autres émulateurs de consoles de jeux modernes pourraient se trouver en infraction avec les dispositions anti-contournement de la DMCA. En revanche, une décision favorable à Dolphin pourrait constituer une jurisprudence pour la communauté.



Pour l'instant, Dolphin n'est pas disponible sur Steam. Néanmoins, sa page Github et son site web restent actifs, car ils n'ont pas reçu d'avis de retrait direct de la part de Nintendo. L'équipe de développement de Dolphin étudie actuellement les prochaines étapes et promet de fournir une réponse détaillée en temps voulu.

Téléchargement

Rappelons à nos chers lecteurs que Dolphin Emulator est disponible sur Mac Intel et Mac M1 depuis un moment sur leur blog. Et si vous voulez en profiter, il vous suffit de suivre notre tutoriel Dolphin Mac.