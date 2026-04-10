Cronos: The New Dawn arrive nativement sur Mac Apple Silicon !

Encore un titre AAA sur macOS ! Bloober Team, le studio à l’origine de jeux d’horreur acclamés comme Layers of Fear et (The Medium), a annoncé aujourd’hui que son survival horror Cronos: The New Dawn sera disponible nativement sur les Mac équipés de puces Apple Silicon dès le 28 avril 2026.

Cronos: The New Dawn

Dans un futur post-apocalyptique ravagé, l’humanité a été presque entièrement anéantie par une catastrophe inconnue. Vous incarnez un survivant qui doit explorer des terres désolées hostiles, affronter des créatures cauchemardesques issues de fusions monstrueuses, et voyager dans le temps pour récolter des âmes. Le jeu mélange exploration, survie et puzzles dans une ambiance sombre et oppressante, qui rappelle un certain Dead Space. L’objectif principal est ici de découvrir l’origine de l’apocalypse qui a décimé l’humanité tout en luttant pour sa propre survie.

Un ajout de poids pour le gaming sur Mac

Initialement sorti en septembre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, Windows et Linux, Cronos: The New Dawn arrive maintenant sur Mac avec une version optimisée nativement pour Apple Silicon. Le jeu tirera pleinement parti des technologies graphiques d’Apple, notamment MetalFX Upscaling, introduit avec macOS 26 Tahoe.



Cette arrivée renforce encore la dynamique positive du gaming sur Mac, après le lancement réussi de Crimson Desert en day one.

Notre avis

Cronos: The New Dawn est considéré comme l’un des meilleurs survival horror de ces dernières années. Il se distingue par :

Une atmosphère particulièrement angoissante et réussie

Un univers visuellement marquant (merci l'Unreal Engine 5)

Un gameplay qui mélange exploration, combats tendus et voyages temporels

Une narration prenante et des personnages bien écrits

Sur consoles et PC, le jeu a reçu d’excellentes critiques pour son ambiance, sa direction artistique et sa capacité à faire peur sans tomber dans la surenchère gore. Sur Mac, l’optimisation native devrait offrir une expérience fluide et visuellement soignée, surtout sur les puces M3, M4 et M5. Les joueurs Mac qui apprécient le genre survival horror (comme Dead Space, Resident Evil ou Silent Hill) devraient trouver leur compte.

Disponibilité

Cronos: The New Dawn sera disponible sur le Mac App Store et via Steam le 28 avril 2026. Vous attendez cette version Mac ? Ou vous avez déjà joué au jeu sur une autre plateforme ?