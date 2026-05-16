Age of Empires II: Definitive Edition arrive sur Mac

Apple continue de renforcer son catalogue de jeux sur Mac, et cette fois c’est un véritable classique qui fait son arrivée : Age of Empires II: Definitive Edition sera disponible sur macOS dès le jeudi 28 mai 2026, d’après le site officiel. Voilà qui vient compléter la licence dans l’univers Apple après la sortie récente d’Age of Empire Mobile.

Les infos clés de la sortie

Date de lancement : 28 mai 2026 sur Steam (première disponibilité)

Mac App Store : arrivée prévue plus tard dans l’année

Le jeu sera vendu sur Steam au même prix que sur PC

Contenu inclus dès le premier jour

La version Definitive Edition d’Age of Empire 2 propose une expérience complète et modernisée :

Graphismes 4K ultra nets

Bande-son entièrement remastérisée

Le jeu de base + trois extensions : Lords of the West, Dynasties of India et Dawn of the Dukes

Accès immédiat à un large catalogue de DLC, dont : Return of Rome (qui transpose le premier Age of Empires sur le moteur moderne) The Last Chieftains (dernière extension sortie, centrée sur les civilisations d’Amérique du Sud)



Que vous soyez un joueur de longue date ou un nouveau venu, vous retrouverez toute la profondeur du célèbre jeu de stratégie en temps réel : construction d’empire, gestion de ressources, combats épiques et campagnes historiques riches. C’est tout simplement la référence du genre.

Un pas de plus pour le gaming sur Mac

Cette sortie s’inscrit dans la dynamique positive initiée par Apple ces dernières années pour faire du Mac une vraie plateforme de jeu. Elle suit notamment le lancement récent de Crimson Desert, qui avait été publié simultanément sur Mac et les autres plateformes, ainsi qu’une palanquée de titres depuis quelques années dont les Assassin’s Creed, Resident Evil et autres.

Un titre mythique

Age of Empires II: Definitive Edition reste l’un des jeux de stratégie les plus populaires et les plus joués au monde, avec une communauté très active et un soutien continu plus de 25 ans après sa sortie originale.

Si vous êtes fan de jeux de stratégie ou de la série Age of Empires, notez bien la date du 28 mai dans votre calendrier ! La version Mac devrait très bien tourner sur les Mac M1, M2, M3 et M4 grâce à l’optimisation Apple Silicon.

Vous jouez déjà sur Mac ? Quels sont les jeux que vous aimeriez voir arriver sur la plateforme ?