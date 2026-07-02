iPhone Photography Awards 2026 : les plus belles photos de l’année

Les iPhone Photography Awards (IPPA), le plus grand concours de photographie mobile au monde, ont révélé les gagnants de l’édition 2026. Pour la 19e année consécutive, ce concours met à l’honneur les meilleures images prises avec un iPhone (ou un iPad).

Le Grand Prix 2026

La photo la plus remarquable de l’année a été prise par Robyn Jensen avec un iPhone 15 Pro. Elle capture l’éruption spectaculaire d’un volcan aux îles Caïmans, avec une composition dramatique et une lumière impressionnante.

Les autres gagnants notables :

Prix Or : Gellért Gombai immortalise deux enfants endormis sur l’herbe à l’ombre d’une raquette de badminton (photo en noir et blanc prise avec un iPhone X !).

: immortalise deux enfants endormis sur l’herbe à l’ombre d’une raquette de badminton (photo en noir et blanc prise avec un iPhone X !). Des Prix Argent et Bronze ont été attribués à des photos prises avec des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.

Le concours récompense également des clichés dans de nombreuses catégories : abstrait, animaux, architecture, enfants, paysage urbain, nature, portrait, série, voyage, etc.

Un concours ouvert à tous

Les IPPA sont ouverts aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad du monde entier. Les photos peuvent être retouchées avec des applications iOS. Notez que l’inscription est payante, mais les prix incluent des appareils Apple. La date limite pour participer à la 20e édition est fixée au 31 mars 2027.



Les iPhone Photography Awards continuent de prouver la qualité exceptionnelle des capteurs Apple, même sur des modèles plus anciens comme l’iPhone X. Ce concours reste une excellente vitrine pour les talents du monde entier et montre que l’on peut réaliser des photos professionnelles avec un simple smartphone. L'iPhone 18 Pro devrait aller encore plus loin, avec un capteur principal à ouverture variable.



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