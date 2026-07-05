250 ans sous terre : l'étrange destin d'un iPhone 17 Pro Max

Enterrer un smartphone pendant 250 ans peut sembler absurde, et pourtant c'est exactement ce qui vient d'être fait aux États-Unis. Derrière ce choix insolite se cache un geste avant tout symbolique, destiné à représenter notre époque plus qu'à transmettre un objet fonctionnel aux générations futures.

Un iPhone 17 Pro Max enterré pour 250 ans : un geste purement symbolique

Pour célébrer les 250 ans des États-Unis, une capsule temporelle géante vient d'être scellée quelque part sous le sol américain, avec un objet représentant chaque État. Parmi les artefacts choisis pour incarner notre époque : un iPhone 17 Pro Max coloris Cosmic Orange, accompagné de quelques notes numériques stockées dans l'application Notes. Rendez-vous en 2276 pour l'ouverture, dans deux siècles et demi.



Autant le dire tout de suite : ce geste relève du symbole, pas de la conservation réelle. Une batterie au lithium, même jamais sollicitée, se dégrade chimiquement au fil des décennies. Bien avant 2276, l'iPhone enterré aura depuis longtemps rendu l'âme, ses composants internes rongés par le temps, son écran et sa coque probablement décomposés ou méconnaissables. Les fameuses notes censées témoigner de notre époque ne seront jamais lues par personne.

Ce n'est donc pas l'objet en lui-même qui compte ici, mais ce qu'il représente au moment où il est scellé. Un iPhone 17 Pro Max en 2026, c'est un instantané culturel : le smartphone comme centre de la vie quotidienne, l'obsession du design premium, et une industrie qui traverse justement une pénurie de mémoire DRAM faisant grimper les prix des futurs modèles. La capsule capture cette photographie d'un instant, sans prétendre réellement la faire traverser les siècles intacte.



Dans une capsule pensée pour durer, un musée choisirait plutôt une mémoire morte gravée ou un support totalement passif, sans électronique active. Mais ce n'est visiblement pas l'objectif recherché par les organisateurs de cette capsule anniversaire. L'important est le message qu'elle envoie aujourd'hui, pas ce qu'elle contiendra réellement dans 250 ans.



Reste une question amusante : d'ici l'ouverture, l'humanité aura bien évidemment depuis longtemps abandonné le smartphone tel qu'on le connaît. Le vrai témoignage historique de cette capsule ne sera peut-être pas l'iPhone lui-même, mais le simple fait qu'on l'ait choisi.



Rendez-vous en 2276 ⚰️