Les iPad Pro et iPad Air 2024 ont le menu "état de santé de la batterie"

Si les utilisateurs d'iPhone peuvent vérifier l'état de la batterie depuis l'application Réglages, cette fonctionnalité n'a jamais été rendue disponible sur l'iPad - jusqu'à présent. Avec le lancement des nouveaux iPad Air M2 et iPad Pro M4, Apple introduit enfin le menu "État de santé de la batterie" dans iPadOS, et même la fonction de limitation de la charge à 80 %.

Une nouveauté pour prolonger la durée de vie de l'iPad

Tous les nouveaux iPad lancés cette semaine, à savoir l'iPad Air M2 et l'iPad Pro M4, disposent désormais du menu "État de santé de la batterie". Concrètement, plus besoin d'installer une app tierce comme CoconutBattery pour vérifier le nombre de cycles et l'état de la batterie.

Mais ce n'est pas tout, Apple ne s'est pas contenté d'ajouter la capacité maximale de la batterie. Comme tous les iPhone 15, les nouveaux iPad Air M2 et iPad Pro M4 disposent également d'une option qui limite la charge maximale à 80 % afin de limiter le vieillissement de la batterie. Par conséquent, l'iPad s'arrête automatiquement de charger lorsqu'il atteint 80 %. Il peut parfois aller au-delà. En effet, le système apprend de vos habitudes au fur et à mesure, jugeant s'il est opportun de charger plus haut que la limite.



Seul bémol, rien de tout cela n'est disponible pour les anciens modèles d'iPad, même les récents iPad Pro M2 ou iPad Air M1, même si vous installez la dernière mise à jour d'iPadOS 17.5. Si vous possédez un iPad plus ancien, vous devrez donc toujours utiliser des applications tierces pour vérifier l'état de la batterie, et vous n'aurez pas non plus la possibilité de limiter la charge à 80 %.

Bien sûr, Apple pourrait encore modifier cette option à l'avenir par le biais d'une mise à jour logicielle, mais cela semble peu probable étant donné que seuls les iPhone 15 disposent de toutes ces options. Une manière de privilégier les derniers modèles.



Les nouveaux iPad Air et iPad Pro 2024 sont disponibles à la commande sur le site web d'Apple et officiellement lancés depuis ce matin. N'oubliez pas de consulter les tests de l'iPad Pro M4 ainsi que les avis sur l'iPad Air M2.