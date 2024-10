T1 2024 aux US : l’iPad est numéro 1 et les Mac n’ont jamais autant rivalisé avec les PC

Toutes les semaine, les investisseurs d’Apple observent de près les rapports d’analyse des grands cabinets, cela permet d’avoir la « tendance » des ventes dans un pays en attendant les résultats financiers trimestriels d’Apple. Canalys qui est l’un des cabinets les plus populaires, vient d’annoncer des ventes en hausses pour l’iPad et le Mac aux États-Unis, une bonne nouvelle pour Apple !

L’iPad et le Mac se vendent bien aux États-Unis

Au premier trimestre 2024, l’iPad d’Apple a maintenu sa position en tête des ventes de tablettes aux États-Unis. Malgré une légère baisse des expéditions, passant de 5 404 000 unités au premier trimestre 2023 à 4 928 000 unités en 2024, Apple a conservé un leadership solide. Avec une part de marché impressionnante de 50,8 %, la domination de l’iPad reste spectaculaire. Et les iPad Pro M4 et iPad Air M2 n’étaient pas encore sortis.



Les autres fournisseurs de tablettes ont connu des résultats décevants et souffrent de la domination d’Apple dans ce secteur. Samsung, par exemple, a enregistré une croissance de 2 %, atteignant une part de marché de 18,5 %. En revanche, Amazon et Microsoft ont subi des baisses, les expéditions d’Amazon ont chuté de 21,5 %, tandis que Microsoft a connu une baisse plus sévère de 30,1 %, se contentant d’une part de marché de 2,7 %.

Mac : une rivalité croissante avec les PC

Les Mac ont également connu une performance remarquable au premier trimestre 2024 aux États-Unis. Avec environ 2 102 000 unités expédiées, en hausse par rapport aux 1 723 000 unités de l’année précédente, Apple a affiché une croissance qui va rassurer les investisseurs. Cette progression est attribuée en partie au lancement de nouveaux modèles de Mac à la fin de 2023 et au début de 2024, qui ont su séduire un plus grand nombre de clients.



Apple se place ainsi en deuxième position pour la croissance, juste après Lenovo, qui a enregistré une croissance de 22,4 %. La part de marché des Mac dans le segment des ordinateurs de bureau et portables atteint désormais 14,2 %.



Les prévisions de Canalys pour 2025 sont optimistes pour Apple. Plusieurs facteurs devraient continuer à stimuler la croissance, notamment la fin de vie de Windows 10, qui devrait encourager les mises à niveau, ainsi que l’ajout de fonctionnalités d’intelligence artificielle aux PC et aux Mac. On sait notamment que macOS Sequoia va profiter de plusieurs nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence.



L’iPad reste le numéro 1 indiscutable des ventes de tablettes aux États-Unis, tandis que les Mac n’ont jamais autant rivalisé avec les PC. Apple se trouve dans une période de forte croissance !



