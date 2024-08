Paris 2024 : Apple et l'iPad marquent les esprits avec des affiches décalées

Apple s'invite de manière inattendue aux Jeux Olympiques de Paris avec une campagne publicitaire aussi créative qu'audacieuse. La firme de Cupertino, qui n'est pourtant pas sponsor officiel de l'événement, a déployé dans la capitale française une série d'illustrations hautes en couleur mettant en scène les sports olympiques dans des situations du quotidien.

Un clin d'œil décalé aux JO

Sur les affiches créées par l'illustrateur français Simon Landrein, on peut voir des athlètes aux membres élastiques s'adonner à l'haltérophilie... en portant leurs courses. Ou encore pratiquer le rugby dans le métro parisien. Au total, ce sont 23 illustrations pleines d'humour et de fraîcheur qui habillent les panneaux publicitaires de Paris et Marseille.

Une manière subtile et décalée pour Apple de s'associer à l'esprit des Jeux sans en être partenaire. La campagne "Dessiné sur l'iPad" s'inscrit dans la lignée des célèbres "Shot on iPhone" en mettant l'accent sur le potentiel créatif de la tablette plus que sur le produit lui-même. Un pari réussi.

L'iPad, un outil de création artistique

En effet sur les affiches, l'iPad est presque invisible. Pourtant, c'est bien sur la tablette d'Apple, à l'aide de l'application Procreate, que Simon Landrein a réalisé ses illustrations aux couleurs éclatantes et aux personnages filiformes, sa marque de fabrique.

En choisissant cet artiste au style si distinctif, Apple montre que l'iPad est devenu un véritable outil de création pour les professionnels du design et de l'illustration. Une belle opération de communication qui prouve qu'on peut surfer sur l'événement olympique avec originalité, même sans être sponsor officiel.



Apple a mis à jour la page produit de l'iPad sur le store français uniquement, pour afficher une vidéo de l'artiste et quelques fonds d'écran qu'il a crées. On peut presque regretter que le Pencil soit si peu mis en avant par rapport à l'iPad alors que ce sont des produits qui fonctionnent de concert, en particulier pour des activités artistiques.

Une stratégie marketing bien rodée

Si Apple a décidé de mettre en avant l'iPad pendant les JO de Paris, ce n'est pas un hasard. Contrairement à son concurrent Samsung, sponsor officiel qui mise tout sur son smartphone pliant Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition, la marque à la pomme a choisi de promouvoir sa tablette star. Il faut dire que la gamme iPad, récemment renouvelée, cartonne dans les ventes.

Avec cette campagne décalée et artistique, Apple prouve une nouvelle fois son sens du marketing et sa capacité à créer du désir autour de ses produits sans les montrer directement. Nul besoin que les athlètes prennent une photo avec un iPhone sur le podium pour qu'Apple marque les esprits pendant ces Jeux Olympiques. Là où Samsung mise sur la visibilité de ses appareils, Apple joue la carte de la créativité et de l'émotion. Ses affiches poétiques et pleines d'humour s'exportent bien au-delà des stades et s'impriment dans l'imaginaire collectif. La firme de Cupertino a su créer l'événement avec sa campagne d'illustrations iPad sans même être partenaire officiel. Une stratégie subtile qui s'appuie sur la force créative de l'iPad et l'effervescence des Jeux Olympiques. Même en restant hors compétition, Apple réussit à tirer son épingle du jeu.