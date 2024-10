Pas d’Apple Event pour les iPad Air et iPad Pro de 2024 ?

Avec Apple, il y a deux sortes d’annonces pour introduire de nouveaux produits, le communiqué de presse qui est devenu courant depuis la pandémie et le traditionnel « Apple Event ». Si la deuxième solution permet d’obtenir une meilleure visibilité dans les médias et de créer un « buzz » sur les réseaux sociaux, Apple préfère parfois aller à la facilité, surtout quand les produits sont très en retard par rapport à la date de lancement initialement souhaité par Apple !

Il ne devrait pas y avoir d’Apple Event pour les iPad Pro et Air 2024

Habituellement, Apple marque le printemps avec son Apple Event, celui-ci est toujours planifié entre la mi-mars et le début avril, un moment clé pour dévoiler de nouvelles innovations et produits. Cet événement annuel, ancré dans la tradition d’Apple, est l’occasion de présenter les dernières avancées de la marque, notamment dans la gamme des iPad. Cependant, cette année, le calendrier d’Apple semble prendre un tournant inattendu.



Alors que nous avançons dans le mois d’avril sans aucune annonce ou indication d’un événement à venir, les rumeurs commencent à faire du bruit autour de l’absence d’un événement de lancement spécifique pour les iPad Air et iPad Pro de 2024. Selon des sources internes à la chaîne de vente au détail, il est de plus en plus probable qu’Apple décide de briser la tradition cette année, choisissant de ne pas organiser d’événement dédié à ces appareils.

Les produits que beaucoup espéraient voir révélés au printemps 2024 comprennent un nouvel iPad Pro équipé d’un écran OLED et d’une puce M3, un nouvel iPad Air, ainsi qu’une troisième génération de l’Apple Pencil. Malgré l’absence d’une date de sortie officielle, les indiscrétions au sein de l’industrie suggèrent que ces nouveaux iPad pourraient être commercialisés dès le début du mois de mai après la publication d’un communiqué de presse sur la NewsRoom d’Apple. Apple pourrait opter pour une stratégie de commercialisation immédiate post-annonce, éliminant la phase habituelle de précommande.



À ce jour, les revendeurs n’ont reçu aucune information concernant l’arrivée de ces nouveaux iPad. Dans le cas où Apple déciderait de ne pas annoncer ces iPad via un communiqué de presse, la firme pourrait choisir de les révéler lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC), prévue du 11 au 15 juin 2024. Les attentes des clients envers les mises à jour et les nouvelles fonctionnalités de l’iPad sont élevées. Apple a beaucoup à faire pour récompenser la « longue attente » depuis le dernier renouvellement de l’iPad Pro et de l’iPad Air.



