iPadOS 17.5 n'est pas préinstalée sur les nouveaux iPad

À priori, les nouveaux iPad Pro et Air en vente à partir de demain seront sous iPadOS 17.4. Un petit tour par la section des mise à jour est donc nécessaire dès le premier lancement de la tablette pour installer iPadOS 17.5, disponible depuis ce lundi.

Félicitations à tous les nouveaux acquéreurs

Dès demain matin, tous les clients vont pouvoir acheter ou recevoir les nouveaux iPad Pro M4 et iPad Air 6. Deux modèles qui semblent séduire les plus curieux et validés par les premiers testeurs. L'iPad Pro M4 est un nouveau monstre de puissance limité par iPadOS tandis que l'iPad Air 6 possède un bon rapport qualité/prix.



Attention, iPadOS 17.5 étant sortie hier, la mise à jour ne devrait pas être installée nativement sur les iPad 2024. Il faudra donc se rendre dans la section Réglages via Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la toute dernière version de l'OS une fois l'euphorie des premières minutes de navigation terminée.

Pour info, l'iPad Pro M4 possède un flash True Tone adaptatif. Un capteur idéal pour la numérisation de documents via Notes, Fichiers ou des apps externes. Cependant, la mise à jour iPadOS 17.5 serait indispensable à son fonctionnement ou du moins fortement recommandée suite à une optimisation logicielle. Grâce à l'IA, en plus de ce capteur, il est le seul à numériser des documents directement depuis l'appareil photo et à éliminer les ombres qui rendent illisible le document en question.



Pour rappel, iPadOS est également considéré comme un "gardien numérique" par l'Union européenne et doit faire le nécessaire dans les six mois à venir. Cela signifie qu'il doit suivre les mêmes nouvelles règles qu'iOS. iPasOS 17.5 apporte donc le téléchargement des apps en dehors de l'App Store, le nouveau système anti-harcèlement ou encore le mode réparation.