Pouvoir basculer d'iPadOS à macOS sur iPad serait illogique, selon l'ancien président de Microsoft

L'iPad est aujourd'hui un appareil incontournable, capable de remplacer un ordinateur portable et de combler la quasi-totalité des besoins des particuliers comme des professionnels. Cependant, ce que pensent beaucoup de personnes, c'est qu'il manque quelque chose à l'iPad : un accès à macOS. Selon l'ancien dirigeant de Microsoft (dans la division Windows), Steven Sinofsky, si Apple apportait un double démarrage : iPadOS et macOS, l'iPad perdrait toute logique, il affirme même que cela serait absurde.

Un double démarrage pour l'iPad, bonne ou mauvaise idée ?

Plusieurs rumeurs ont suggéré que l'iPad pourrait éventuellement proposer macOS, ce qui permettrait à l'appareil de se positionner comme une véritable alternative aux MacBook. Néanmoins, au sein d'Apple, cette idée reste pour l'instant inconcevable. La raison principale est que permettre à l'iPad de fonctionner sous macOS pourrait potentiellement nuire aux ventes de Mac, un segment clé pour l'entreprise.



De plus, Apple considère que macOS n'est pas adapté à une utilisation sur un écran tactile, macOS a été conçu avec une interaction basée principalement sur le clavier et la souris, contrairement à iPadOS qui est optimisé pour les commandes tactiles.

L'opinion de Steven Sinofsky

Steven Sinofsky, ancien dirigeant chez Microsoft à la division Windows, a exprimé son opinion tranchée sur ce sujet, il a qualifié l'idée de macOS sur iPad de "totalement absurde". Lors d'une interview avec Joanna Stern du Wall Street Journal, il a expliqué pourquoi il pense qu'une telle intégration serait vouée à l'échec.



Joanna Stern a suggéré la possibilité d'un iPad à double démarrage, permettant de basculer entre iPadOS et macOS, notamment en connectant l'iPad Pro à un Magic Keyboard. Cependant, Sinofsky a critiqué cette idée, affirmant que les interfaces utilisateur de bureau ne sont pas adaptées à une utilisation tactile et que peu de personnes apprécient une telle expérience sur tablette.



Sinofsky a évoqué l'exemple des produits Microsoft Surface (qu'il connaît bien) pour illustrer son point de vue. Les appareils Surface ont tenté de combiner les fonctionnalités d'une tablette et d'un ordinateur portable, mais sans succès. Il précise que si Microsoft, avec toute son expertise, n'a pas réussi à trouver la formule gagnante, Apple ne devrait pas s'attendre à un résultat différent, même avec un écosystème puissant.



Pour l'ancien dirigeant de Microsoft, exécuter macOS sur un iPad ou transformer un Mac en appareil tactile est une idée insensée. Il compare cette idée à celle d'un "grille-pain-réfrigérateur", un appareil qui ne serait jamais optimisé pour l'une ou l'autre de ses fonctions. Selon lui, les applications Mac seraient inutilisables ou endommagées en essayant de les utiliser uniquement avec le toucher. Les interfaces et les interactions sur macOS nécessitent une précision et une finesse que l'utilisation tactile ne peut offrir.



