Guide d'achat : quel iPad choisir en 2024 / 2025 ?

Avec l'iPad Mini 7 tout juste lancé, et après le renouvellement des iPad Air et iPad Pro au printemps, Apple a finalisé sa gamme d'iPad pour 2024 et probablement une bonne partie de 2025. Comme avec le Mac, le choix est très large et les prix toujours plus élevés dès lors que l'on choisit des options de stockage plus grandes ou un Pencil. Tous les iPads ne sont pas faits pour tous les usages et il est important de déterminer ses besoin avant de passer à l'achat. Comment s'y retrouver parmi toutes ces tablettes ? Suivez le guide.

Plutôt Mac, iPad... ou les deux ?

La question du choix entre un iPad et un Mac n'est plus aussi tranchée qu'avant. Les iPad, notamment les modèles Pro, se rapprochent de plus en plus des ordinateurs portables en termes de puissance et de fonctionnalités. iPadOS, le système d'exploitation dédié, s'est considérablement enrichi ces dernières années, offrant une expérience toujours plus proche de macOS. Néanmoins, certaines tâches, comme la gestion de plusieurs fenêtres, le multitâche complexe ou le développement, restent plus adaptées à un Mac. L'app Fichiers reste inadaptée à une utilisation poussée contrairement à Finder sur Mac, et l'unique port USB-C de l'iPad limite considérablement les usages (même s'il est possible d'utiliser un hub).

Alors, comment faire son choix ? Tout dépend de votre utilisation principale. Si vous avez besoin d'un appareil compact et polyvalent pour la consommation de contenus, la prise de notes, la création de contenus simples (photos, vidéos) et une productivité légère, un iPad peut suffire. Si vous êtes un professionnel exigeant, un créateur de contenu avancé ou si vous avez besoin d'une machine puissante pour des tâches lourdes (montage vidéo 4K, développement, etc.), un MacBook sera plus approprié. Pour un étudiant qui écrit souvent, on ne saurait que conseiller un MacBook qui dispose d'un véritable duo clavier/trackpad intégré.

Pour ceux qui hésitent, la solution peut être d'avoir les deux. Un iPad pour la mobilité et les tâches quotidiennes, et un Mac pour les projets plus ambitieux. Apple propose d'ailleurs des outils de continuité qui permettent de passer facilement d'un appareil à l'autre, comme Sidecar.



Enfin, la question du budget est très importante. Si un iPad paraît moins cher à première vue, ce n'est pas tout à fait le cas selon les configurations. Ainsi, un iPad Air M2 13" 256 Go avec un Magic Keyboard revient à 1 498 € contre 1 199 € pour le MacBook Air M2 équivalent. Et encore, on le trouve souvent à 999 € en promotion.

La question peut aussi se poser quant au choix d'un iPhone Pro Max par rapport à un iPad mini dont la taille est très légèrement supérieure.

L'iPad 10 : le moins cher, et c'est tout

L'iPad 10 se positionne comme l'entrée de gamme de la gamme iPad, parfait pour un premier iPad sans (trop) se ruiner. Son écran Retina offre une qualité d'affichage agréable, tandis que la puce A14 Bionic assure une fluidité satisfaisante pour un usage quotidien. L'appareil photo s'est amélioré, permettant de capturer des moments importants avec une qualité correcte. La compatibilité avec l'Apple Pencil (1ère génération) est un plus pour ceux qui souhaitent prendre des notes ou dessiner.

Néanmoins, l'iPad 10 présente quelques limites. Ses performances, bien que suffisantes pour la majorité des utilisateurs, peuvent sembler limitées pour les tâches les plus exigeantes ; la puce A14 date de l'iPhone 12 en 2020. Son design, bien que fonctionnel, reste classique avec des bordures relativement épaisses. Enfin, l'absence de Face ID oblige à recourir au Touch ID, intégré au bouton d'accueil.

Le plus grand problème est que cet iPad n'est pas taillé pour l'avenir. Avec 64 Go de stockage de base et une puce datée, il ne faut pas s'attendre à ce que cette tablette soit longtemps mise à jour. Surtout, Apple Intelligence est totalement incompatible avec l'iPad 10. A 409€, difficile de recommander l'achat de cet iPad bien qu'il s'agisse du choix le moins cher chez Apple en ce moment. En version 256Go, le tarif de 579€ est tout simplement indécent. Sauf s'il s'agit d'un usage récréatif, type réseaux sociaux, Internet et vidéo.

L'iPad mini 7 : adapté à certains usages précis

L'iPad mini 2024 se distingue par son format ultra-compact, avec un écran Liquid Retina de 8,3 pouces, qui en fait une tablette particulièrement portable et maniable. Propulsé par la puce A17 Pro héritée de l'iPhone 15 Pro, il offre des performances impressionnantes pour sa taille, le rendant capable de gérer des tâches exigeantes et même de prendre en charge l'intelligence artificielle d'Apple à venir. Malgré sa petite taille, il ne fait pas de compromis sur la qualité et demeure un excellent choix pour la consommation de contenu multimédia en déplacement. Il peut être parfait en combinaison d'un MacBook pour des usages occasionnels et légers tout en se faisant oublier dans un sac. La compatibilité avec l'Apple Pencil Pro ouvre également de nouvelles possibilités en termes de productivité et de créativité.

Cependant, avec un prix de départ de 609 € pour 128 Go de stockage, l'iPad mini 2024 soulève des questions quant à sa valeur par rapport aux autres options disponibles. Ce tarif est très proche de celui de l'iPad Air, qui offre un écran plus grand et des fonctionnalités supplémentaires pour un coût similaire. De plus, l'existence de l'iPhone Pro Max, avec son écran de 6,9 pouces et ses capacités avancées, peut cannibaliser le choix de l'iPad mini pour certains utilisateurs cherchant un appareil polyvalent. Il y a ceux qui adorent l'iPad mini et ceux qui le détestent ; l'achat de cette tablette peut s'avérer incroyablement rentable comme parfaitement inutile. Encore une fois, il faut bien cerner ses usages avant de passer à la caisse.

L'iPad Air M2 : le meilleur choix

L'iPad Air 2024, disponible en versions 11 et 13 pouces, se positionne comme une tablette polyvalente et performante grâce à sa puce M2. Son écran Liquid Retina offre une excellente qualité d'affichage, idéale pour le travail créatif, la productivité et le divertissement. La compatibilité avec l'Apple Pencil Pro et le Magic Keyboard en fait un outil versatile, capable de s'adapter à de nombreux usages, que ce soit pour les professionnels ou les étudiants.

L'un des principaux atouts de l'iPad Air est sa capacité à combiner la portabilité d'une tablette avec des performances proches de celles d'un ordinateur portable. La puce M2, également présente dans certains modèles de MacBook Air, lui confère une puissance suffisante pour gérer des tâches exigeantes comme l'édition vidéo ou la retouche photo. Cette polyvalence le place en concurrence directe avec le MacBook Air, offrant une alternative intéressante pour ceux qui recherchent plus de flexibilité dans leur appareil principal, surtout en version 13 pouces. Il s'agit du meilleur iPad pour la majorité des utilisateurs.

L'iPad Pro M4 : le nec plus ultra

Dernier, mais non des moindres, l'iPad Pro M4. Apple dirait que c'est le meilleur iPad jamais conçu, et c'est vrai. L'iPad Pro 2024 se distingue par sa puce M4, offrant des performances exceptionnelles qui rivalisent avec celles des ordinateurs portables, comme les Mac M4 sortis il y a peu.Disponible en versions 11 et 13 pouces, il propose un écran Ultra Retina XDR qui garantit une qualité d'affichage remarquable (merci l’OLED), idéale pour les professionnels de la création et les utilisateurs exigeants. Grâce à sa compatibilité avec l'Apple Pencil Pro et le Magic Keyboard, l'iPad Pro se positionne comme un outil polyvalent, capable de répondre à une variété de besoins, que ce soit pour le travail ou le divertissement.

Ce modèle est particulièrement intéressant pour ceux qui recherchent un appareil puissant et portable. Bien qu'il puisse remplacer un ordinateur portable dans de nombreuses situations, il est important de noter que certaines limitations d'iPadOS peuvent freiner son adoption comme solution unique pour tous les utilisateurs. Néanmoins, l'iPad Pro reste une option de choix pour ceux qui souhaitent allier performance et flexibilité dans un format tablette. C'est très cher, mais si vous comptez tirer parti de l'écran d'exception et de la puce M4, alors il faut foncer.

