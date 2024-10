Tout savoir sur les nouveaux MacBook Pro M4, Mac mini M4 et iMac M4

Apple a frappé fort cette semaine avec une série d'annonces majeures concernant sa gamme d'ordinateurs Mac. Au menu : de nouveaux modèles d'iMac, de Mac mini et de MacBook Pro, tous équipés de la dernière génération de puces maison, la M4. Retour sur les principales nouveautés.

M4 et Apple Intelligence au programme

La puce M4, véritable fer de lance de cette nouvelle génération de Mac, apporte son lot d'améliorations en termes de puissance brute, d'efficacité énergétique et de capacités d'apprentissage automatique. Gravée en 3 nm par TSMC, elle intègre jusqu'à 40 milliards de transistors, soit 20% de plus que la puce M3. Avec jusqu'à 18 cœurs CPU et 40 cœurs GPU, elle promet des gains de performances substantiels par rapport à la génération précédente, tout en maintenant une consommation électrique contenue.

Mais la vraie nouveauté réside dans l'intégration poussée des technologies d'intelligence artificielle, avec un Neural Engine 32 cœurs capable d'atteindre 22 TOPS (billions d'opérations par seconde), et la présence d'un module dédié baptisé "Apple Intelligence Processor". Ce dernier, une première sur un SoC pour ordinateur, est spécifiquement conçu pour accélérer les tâches d'apprentissage automatique et ouvre la voie à de nouvelles fonctionnalités innovantes. Avec cette puce M4, Apple pose les bases d'une nouvelle ère pour ses ordinateurs Mac, où l'IA devient partie intégrante de l'expérience utilisateur.

L'iMac passe à la M4 et s'offre un lifting

L'iMac M4 a été le premier à ouvrir le bal lundi. Ce nouveau modèle 24 pouces embarque désormais la puce M4, qui promet des performances jusqu'à 1,7x supérieures pour les tâches de productivité quotidiennes et jusqu'à 2,1x plus rapides pour les workflows exigeants comme le montage photo ou les jeux.

Parmi les autres améliorations notables :

16 Go de RAM en standard (le double de la configuration de base précédente)

Quatre ports Thunderbolt 4 sur les modèles haut de gamme (contre deux ports Thunderbolt 3 auparavant)

De nouvelles options de couleurs chatoyantes

Un traitement nano-texturé de l'écran en option pour réduire les reflets

Les périphériques (Magic Mouse et Magic Keyboard) passent à l'USB-C

Les nouveaux iMac M4 sont disponibles à partir de 1499€, avec une disponibilité prévue dès le 8 novembre.

Le Mac mini fait peau neuve avec la M4 et la M4 Pro

Le lendemain, c'était au tour du Mac mini M4 de passer sur le billard. Outre un nouveau design nettement plus compact (avec le bouton power qui fait débat), le petit ordinateur de bureau d'Apple se dote des puces M4 et M4 Pro, avec jusqu'à 14 cœurs CPU et 20 cœurs GPU sur le modèle Pro.

Autres nouveautés marquantes :

Jusqu'à 64 Go de mémoire unifiée sur le modèle M4 Pro

Deux ports USB-C en façade et trois ports Thunderbolt 5 au dos (sur la version M4 Pro)

Des performances graphiques jusqu'à 2x supérieures au modèle M1 avec la M4 Pro

Le premier Mac neutre en carbone d'Apple

Le nouveau Mac mini démarre à seulement 699€ avec la puce M4, ce qui en fait le Mac le plus abordable de la gamme. Les précommandes sont ouvertes, pour une disponibilité là aussi dès le 8 novembre.

Les MacBook Pro montent en puissance avec les M4 Pro et Max

Enfin, mercredi, Apple a levé le voile sur les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces avec les puces M4, M4 Pro et M4 Max, ainsi qu'un nouveau modèle 14 pouces d'entrée de gamme équipé de la M4.

Ce dernier offre des performances jusqu'à 1,8x supérieures au 13 pouces avec M1 pour des tâches comme l'édition de photos gigapixel, et jusqu'à 3,4x plus rapides pour des charges de travail exigeantes comme le rendu 3D. Il promet également une autonomie record allant jusqu'à 24h, du jamais vu sur un Mac.

Les modèles M4 Pro et M4 Max ne sont pas en reste, avec des bonds de performances pouvant atteindre respectivement 3x et 3,5x comparés aux puces de génération précédente. Ils bénéficient aussi de plusieurs améliorations notables :

Trois ports Thunderbolt 5 ultra-rapides (jusqu'à 120 Gb/s)

Un écran Liquid Retina XDR amélioré avec option verre nano-texturé

Une caméra 12MP avec prise en charge du mode Bureau pour les visioconférences

Une autonomie monstrueuse pouvant grimper jusqu'à 24h sur le 16 pouces avec M4 Pro

Les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces sont disponibles à la commande dès maintenant, à partir de 1899€, pour une livraison et une disponibilité en magasin à compter du 8 novembre.

Avec ces annonces en cascade, Apple marque clairement son ambition de déployer sa nouvelle architecture M4 sur l'ensemble de sa gamme, des machines grand public aux stations de travail mobiles pour professionnels. De quoi offrir un coup de fouet bienvenu en termes de performances et de fonctionnalités, tout en poussant plus loin l'intégration de l'intelligence artificielle made in Cupertino.