L’iPhone Air inaugure un port USB-C en titane unique au monde

Apple continue d’innover avec l’iPhone Air, son nouveau modèle qui mise sur une finesse record. Pour atteindre un design aussi compact, la marque a opté pour une solution inédite : un port USB-C entièrement conçu grâce à l’impression 3D en titane.

Apple a levé le voile sur une innovation surprenante avec l’iPhone Air, son nouveau modèle qui mise avant tout sur la finesse et la légèreté. Pour parvenir à un design aussi compact, la marque a annoncé que le port USB-C de l’appareil est entièrement conçu grâce à un procédé d’impression 3D en titane. C’est une première pour Apple, qui voit dans cette technologie un moyen d’allier résistance, optimisation des ressources et performance dans la fabrication de ses composants.

L’impression 3D permet à Apple de produire un port USB-C plus fin que ceux créés par des techniques classiques de forge ou d’usinage. Ce gain de finesse est essentiel pour l’iPhone Air, dont le châssis est le plus fin jamais conçu par la marque. Le titane, déjà utilisé sur les iPhone Pro, apporte une solidité renforcée, garantissant une meilleure durabilité du connecteur tout en évitant une fragilisation liée à la minceur de l’appareil. En parallèle, Apple met également en avant l’aspect écologique de ce procédé, qui consomme environ 33 % de matière première en moins qu’une fabrication traditionnelle, ce qui s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de réduire son impact environnemental.

Image : Engadget

Cependant, cette nouveauté s’accompagne d’une petite déception pour les utilisateurs exigeants. Malgré l’utilisation d’un matériau haut de gamme et d’une méthode de production innovante, le port USB-C de l’iPhone Air reste limité à la norme USB 2, offrant des vitesses de transfert plafonnées à 480 Mb/s. Cela signifie que les transferts de photos et de vidéos volumineuses prendront plus de temps que sur les modèles Pro, qui bénéficient d’un port USB-C plus rapide grâce à la norme USB 3.



Sans oublier le fait qu'il se recharge moins vite que les autres modèles de la gamme. Tandis que l'iPhone 17, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max se rechargent à 50 % en 20 minutes, l'iPhone Air est le seul à devoir patienter plus de 30 minutes pour obtenir le même niveau de batterie.

L’iPhone Air sera disponible en précommande dès ce vendredi, et sa sortie officielle est prévue pour le 19 septembre en France. Apple espère séduire les utilisateurs à la recherche d’un smartphone au design extrêmement fin, tout en misant sur une approche plus durable et innovante de la production.

Vous notez que sur les images, il semble que le port USB de l’iPhone Air ne soit pas centré. Sa finesse explique sûrement ce petit décalage.