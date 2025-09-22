iPhone 17 Pro Max : voici la vitesse du port USB-C selon le chargeur

La chaîne YouTube spécialisée ChargerLAB a testé les vitesses de charge USB-C de l'iPhone 17 Pro Max avec une variété de chargeurs Apple, de 18 W à 140 W. L'appareil, la version plus grande de l'iPhone 17 Pro, a atteint une vitesse de charge maximale d'environ 36 W avec les différents chargeurs Apple du marché.

Un test avec les 6 chargeurs Apple

Voici les chargeurs Apple qu'on peut trouver sur le site du fabricant américain avec lesquels l'iPhone 17 Pro Max atteint les 36 watts :

Adaptateur secteur dynamique de 40W à 60W Max

Adaptateur secteur 61W USB-C

Adaptateur secteur 67W USB-C

Adaptateur secteur 70W USB-C

Adaptateur secteur 96W USB-C

Adaptateur secteur 140W USB-C

Pour comparaison, l'iPhone 16 Pro Max atteint une vitesse de charge maximale d'environ 30 W, ce qui signifie que l'iPhone 17 Pro Max se charge un peu plus rapidement, tout comme le modèle plus petit, l'iPhone 17 Pro.



Apple indique que l'iPhone 17, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max peuvent être chargés jusqu'à 50 % en 20 minutes avec un chargeur compatible, y compris le modèle de 40W. Pour comparaison, l'iPhone 16, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max se chargent jusqu'à 50 % en 30 minutes avec un chargeur compatible, tout comme l'iPhone Air.



Le 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max d'Apple est disponible à la commande aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Japon, au Mexique, à Taïwan et aux Philippines, mais pas en France.



Gardez à l'esprit que vous avez également besoin d'un câble USB-C approprié pour des capacités de charge rapide, les options les plus basiques ou bon marché ne supportant parfois pas ce genre de puissance. Si vous n'êtes pas sûr, le câble USB-C inclus dans la boîte avec les iPhones fait l'affaire. Rappelons que les chargeurs Anker de 45 watts sont de très bons compagnons.



Voici le test de nos confrères :