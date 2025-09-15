Voici les boites officielles des iPhone 17, Air et Pro

Le président de T-Mobile, Jon Freier, a fait monter la pression avec un aperçu exclusif des emballages de la prochaine gamme d'iPhone d'Apple en partageant des photos authentiques des boîtes des modèles iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 standard. Ces appareils seront officiellement lancés ce vendredi 19 septembre 2025, après le début des précommandes le 12 septembre.

Un avant-goût de vendredi

Bien qu'Apple inclue traditionnellement des rendus des boîtes dans ses rapports environnementaux de la rentrée, l'entreprise n'a pas suivi cette pratique pour la série iPhone 17. Cependant, des images des emballages sont déjà disponibles sur le site du programme de mise à niveau iPhone d'Apple, en plus de celles partagées par le patron de l’opérateur américain. Les images partagées mettent en avant le design épuré et minimaliste typique des boîtes Apple, avec les noms des modèles et les points forts affichés à l'extérieur. Un avant-goût de ce qui nous attend vendredi avec les premières livraisons.

For those that purchased a new iPhone 17 through T-Life, our team is working hard in our distribution centers to get your new iPhone out to you later this coming week! pic.twitter.com/XdSrdu9Fao — Jon Freier (@JonFreier) September 14, 2025



Voici les images :

Résumé rapide des nouveautés des iPhone 17

Apple a dévoilé la série iPhone 17 lors de son événement "Awe Dropping" le 9 septembre 2025, présentant quatre modèles : l'iPhone 17 standard, l'iPhone 17 Air ultra-fin, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max. Propulsés par des variantes de la nouvelle puce A19 (les modèles Air et Pro bénéficiant de l'A19 Pro amélioré), tous les appareils mettent l'accent sur les améliorations de l'IA via Apple Intelligence, une connectivité optimisée avec des puces Wi-Fi 7 et Bluetooth 6 maison, et le support exclusif de l'eSIM dans certaines régions pour un design plus épuré. Voici un aperçu des principales améliorations :

Écrans et design : Tous les modèles intègrent désormais ProMotion avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et l'affichage permanent (Always-On Display) pour un défilement plus fluide et une meilleure efficacité, une fonctionnalité jusqu'alors réservée aux modèles Pro. Les écrans sont plus grands : 6,3 pouces Super Retina XDR pour l'iPhone 17, 6,5 pouces pour l'iPhone 17 Air (le plus fin jamais conçu avec 5,6 mm d'épaisseur), 6,3 pouces pour l'iPhone 17 Pro et 6,9 pouces pour le Pro Max. Les modèles Pro arborent un cadre monocoque en aluminium (remplaçant le titane pour une meilleure dissipation thermique et légèreté), une Dynamic Island plus étroite, un revêtement mat anti-reflet et un verre Ceramic Shield 2 quatre fois plus résistant aux fissures. La série Pro propose également une nouvelle barre de caméra rectangulaire pleine largeur et des couleurs audacieuses comme l'Orange et le Bleu Foncé.

Appareils photo : Les améliorations se concentrent sur la polyvalence et la qualité. Tous les modèles bénéficient d'une caméra frontale de 24 Mpx avec une option de capteur 18 Mpx sur les Pros, une meilleure stabilisation et la fonction Center Stage pour les prises de groupe. À l'arrière, les capteurs de 48 Mpx sont améliorés sur tous les modèles. Points forts des Pro : Dual Capture pour enregistrer simultanément des vidéos 4K Dolby Vision avec les caméras avant et arrière, une ouverture variable pour de meilleures performances en basse lumière, un zoom optique 8x sur le Pro Max et des outils vidéo avancés comme l'enregistrement simultané. L'iPhone 17 Air privilégie un profil fin mais conserve de solides capacités avec un seul capteur tout-en-un.

Performances et batterie : Les puces A19 offrent un CPU à 6 cœurs, un GPU à 5 ou 6 cœurs avec accélérateurs neuronaux et un moteur neuronal à 16 cœurs pour les tâches d'IA sur l'appareil, jusqu'à 12 Go de RAM sur les Air et Pro pour un meilleur multitâche. L'autonomie de la batterie bénéficie d'améliorations majeures grâce à des capacités plus importantes et des optimisations d'efficacité : jusqu'à 20 % de plus sur l'iPhone 17, avec un refroidissement par chambre à vapeur sur les Pros pour éviter l'étranglement lors d'une utilisation intensive. Une charge USB-C plus rapide (jusqu'à 45 W avec un nouvel adaptateur dynamique) et une possible charge sans fil inversée complètent les améliorations.

Autres points forts : Tous les modèles débutent avec 256 Go de stockage (contre 128 Go pour les prédécesseurs), supportent une luminosité maximale de 3 000 nits et sont disponibles dans de nouvelles couleurs comme Lavande, Bleu Brume et Sauge pour l'iPhone 17 standard. Les prix restent compétitifs : iPhone 17 à 969 €, iPhone 17 Air à 1 229 €, iPhone 17 Pro à 1 329 € et Pro Max à 1 479 €.



Ces améliorations font de la gamme iPhone 17 une évolution significative, intégrant des fonctionnalités haut de gamme dans des modèles plus accessibles pour enfin rattraper le retard face aux Android de milieu de gamme. D’ailleurs, selon nous, l’iPhone 17 standard offre le meilleur rapport qualité prix.



Concernant les boîtes elles-mêmes, êtes-vous du genre à les collectionner comme des objets précieux ou à les jeter immédiatement après le déballage ?