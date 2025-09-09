L'iPhone 17 Air est plus lent à charger avec ou sans fil que les autres

Selon la page des spécifications techniques d'Apple, l'iPhone 17 Air supporte une charge MagSafe allant jusqu'à 20W, soit 5W de moins que les 25W des autres modèles d'iPhone 17 et iPhone 16 utilisant les adaptateurs MagSafe mis à jour d'Apple. Il prend également en charge la charge Qi2 à 20W, et non les 25W permis par Qi2.2

La recharge sans fil est aussi plus lente

Si vous optez pour la charge sans fil, l'iPhone Air nécessite un chargeur MagSafe avec un adaptateur de 30W ou plus. Pour la charge via USB-C, un adaptateur de 20W suffit pour une charge rapide, offrant 50 % de charge en 30 minutes. Mais c'est également moins rapide que les 20 minutes des iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max, à cause de l'USB2 du Air (contre USB3 pour les autres).

Lors de l'utilisation de la batterie MagSafe conçue pour l'iPhone Air, la charge sans fil est limitée à 12W, sauf si la batterie est branchée pour une charge par transfert.



La batterie plus petite de l'iPhone Air, la plus petite de la gamme iPhone 17, et, surtout, sa technologie de batterie à haute densité pourraient expliquer les vitesses de charge réduites.



