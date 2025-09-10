Samsung se moque d'Apple et des iPhone 17

samsung iconComme à chaque Keynote d’Apple, Samsung n’a pas manqué l’occasion de réagir à la présentation des iPhone 17. Fidèle à son style, la marque coréenne a enchaîné les piques sur les réseaux sociaux, se moquant des nouveautés annoncées et soulignant les domaines où elle estime avoir une longueur d’avance sur Apple.

De bonne guerre ou ridicule ?

Comme chaque année, Samsung était attentif à la Keynote d’Apple, au cours de laquelle la firme de Cupertino a présenté ses nouveaux iPhone 17. L’inverse, en revanche, reste beaucoup moins certain. Fidèle à son habitude, le géant coréen a profité de l’événement pour faire ce qu’il sait faire de mieux : se moquer d’Apple avec une bonne dose d’ironie. Complexé, Samsung ?

Sur son compte officiel Samsung US, la marque a publié une série de messages au ton moqueur juste après la conférence d’Apple. Dans un premier post, elle s’est attaquée à la nouvelle fonctionnalité de traduction en direct des AirPods Pro 3, en soulignant qu’il était temps qu’Apple s’y mette, tant Samsung propose déjà cette option depuis longtemps. Le deuxième message s’est concentré sur le Sleep Score présenté pour l’Apple Watch, rappelant qu’Apple arrive avec cinq ans de retard sur ses propres montres connectées. Un troisième post a pris pour cible la conférence elle-même, en laissant entendre qu’aucune véritable innovation n’avait été dévoilée, une critique souvent adressée à Apple ces dernières années.

samsung siege social

La marque a également profité de l’occasion pour tacler la partie photo : même avec trois capteurs de 48 MP, l’iPhone 17 Pro ne rivalise pas, selon Samsung, avec le capteur 200 MP de ses modèles Galaxy Ultra. Enfin, le dernier message s’est focalisé sur l’iPhone Air, le tout nouveau modèle ultra-fin d’Apple. Samsung a conclu avec une punchline cinglante en répondant à son propre tweet datant de 2022 : « Faites-nous savoir dès qu’il se plie », une référence directe à ses smartphones pliants, un marché sur lequel Apple n’a toujours pas franchi le pas en 2025.

Ce type de communication n’est pas nouveau. Samsung aime profiter de la forte médiatisation des Keynote d’Apple pour mettre en avant ses propres innovations tout en soulignant les « retards » de son concurrent. Une stratégie qui alimente chaque année la rivalité entre les deux géants et qui, une fois encore, a fait réagir massivement les réseaux sociaux.

Cependant, cette offensive n’a pas échappé aux internautes, qui ont rapidement pointé du doigt l’hypocrisie de Samsung. Beaucoup ont partagé des photos des Galaxy Buds 3, de la Samsung Watch Ultra, du Samsung S-Pen ou encore du Galaxy S26 Edge, des produits qui ressemblent comme deux gouttes d’eau à leurs équivalents chez Apple. Une manière de rappeler que si Samsung aime se moquer d’Apple, elle n’hésite pas non plus à s’inspirer largement de son rival pour ses propres créations.

8 réactions

GuiJacq - iPhone premium

@Smjm
Sauf qu’on peut déclipser les contours des objectifs par exemple (Avec un simple cutter) sur les Samsung. Niveau qualité, faudra repasser.

Plus globalement j’ai toujours trouvé leur communication risible et ridicule.
Se moquer et copier. Ca ne fait pas très adulte même si ainsi ils profitent de la médiatisation d’Apple sur le moment.

11/09/2025 à 00h39

Magio - iPhone

Il y a un proverbe qui dit « ne fais pas aux autres que tu ne veux pas qu’on te fasse à toi » 😜

11/09/2025 à 00h34

Smjm - iPhone premium

@Moi1356248
Je suis sous écosystème Apple mais pour le design des Smartphone, Samsung est bcp plus élégant dans l’intégration des objectifs photos. Les plaques de cuisson sont horribles sur les iPhone…

11/09/2025 à 00h33

Zeego - iPhone premium

Absolument ridicule !
Ça ne donne pas envie d'aller chez eux !

10/09/2025 à 23h48

Moi1356248 - iPhone

Et Samsung copie les design des iphones …
Et Samsung copie le style des menus de l’ios…

10/09/2025 à 23h36

Univermac - iPhone

Samsung critique apple mais fait exactement la même chose que lui ( plus de carte SD plus de charger, les prix des samsung aussi chère que apple )

10/09/2025 à 23h29

C3D2 - iPhone

Pour une fois je suis d’accord avec Samsung

10/09/2025 à 23h08

Ipafo - iPhone

Je trouve ça ridicule.

Mais bon comme on-dit il n’y a pas de mauvaise com 🤷

10/09/2025 à 22h42

