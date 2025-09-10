Samsung se moque d'Apple et des iPhone 17

Comme à chaque Keynote d’Apple, Samsung n’a pas manqué l’occasion de réagir à la présentation des iPhone 17. Fidèle à son style, la marque coréenne a enchaîné les piques sur les réseaux sociaux, se moquant des nouveautés annoncées et soulignant les domaines où elle estime avoir une longueur d’avance sur Apple.

De bonne guerre ou ridicule ?

Comme chaque année, Samsung était attentif à la Keynote d’Apple, au cours de laquelle la firme de Cupertino a présenté ses nouveaux iPhone 17. L’inverse, en revanche, reste beaucoup moins certain. Fidèle à son habitude, le géant coréen a profité de l’événement pour faire ce qu’il sait faire de mieux : se moquer d’Apple avec une bonne dose d’ironie. Complexé, Samsung ?

Sur son compte officiel Samsung US, la marque a publié une série de messages au ton moqueur juste après la conférence d’Apple. Dans un premier post, elle s’est attaquée à la nouvelle fonctionnalité de traduction en direct des AirPods Pro 3, en soulignant qu’il était temps qu’Apple s’y mette, tant Samsung propose déjà cette option depuis longtemps. Le deuxième message s’est concentré sur le Sleep Score présenté pour l’Apple Watch, rappelant qu’Apple arrive avec cinq ans de retard sur ses propres montres connectées. Un troisième post a pris pour cible la conférence elle-même, en laissant entendre qu’aucune véritable innovation n’avait été dévoilée, une critique souvent adressée à Apple ces dernières années.

La marque a également profité de l’occasion pour tacler la partie photo : même avec trois capteurs de 48 MP, l’iPhone 17 Pro ne rivalise pas, selon Samsung, avec le capteur 200 MP de ses modèles Galaxy Ultra. Enfin, le dernier message s’est focalisé sur l’iPhone Air, le tout nouveau modèle ultra-fin d’Apple. Samsung a conclu avec une punchline cinglante en répondant à son propre tweet datant de 2022 : « Faites-nous savoir dès qu’il se plie », une référence directe à ses smartphones pliants, un marché sur lequel Apple n’a toujours pas franchi le pas en 2025.

Ce type de communication n’est pas nouveau. Samsung aime profiter de la forte médiatisation des Keynote d’Apple pour mettre en avant ses propres innovations tout en soulignant les « retards » de son concurrent. Une stratégie qui alimente chaque année la rivalité entre les deux géants et qui, une fois encore, a fait réagir massivement les réseaux sociaux.



Cependant, cette offensive n’a pas échappé aux internautes, qui ont rapidement pointé du doigt l’hypocrisie de Samsung. Beaucoup ont partagé des photos des Galaxy Buds 3, de la Samsung Watch Ultra, du Samsung S-Pen ou encore du Galaxy S26 Edge, des produits qui ressemblent comme deux gouttes d’eau à leurs équivalents chez Apple. Une manière de rappeler que si Samsung aime se moquer d’Apple, elle n’hésite pas non plus à s’inspirer largement de son rival pour ses propres créations.