L'iPhone 17 aurait bien une puce Wi-Fi 7 conçue par Apple

L'un des prochains modèles d'iPhone 17 devrait être équipé d'une puce Wi-Fi 7 conçue en interne par Apple, rapporte Ming-Chi Kuo, analyste de la chaîne d'approvisionnement toujours très bien renseigné. Actuellement, les iPhones reposent sur la puce combinée Wi-Fi et Bluetooth de Broadcom, mais Ming-Chi Kuo prévoit qu'Apple fera passer « la quasi-totalité » de ses produits à une technologie Wi-Fi interne d'ici trois ans.

Vous n'avez pas rêvé, tous les modèles d'iPhone 16 prennent déjà en charge le Wi-Fi 7 via la puce de Broadcom. Mais comme pour le modem 5G de Qualcomm, la firme de Cupertino souhaite développer ses propres composants.

L'analyste Kuo note que la propre puce d'Apple sera entièrement compatible avec les dernières spécifications du Wi-Fi 7. Fabriquée selon le procédé TSMC 7nm, elle devrait améliorer les performances en matière de bande-passante mais aussi, et surtout, d'efficacité énergétique. L'autonomie pourrait encore grimper, ce qui ne déplaira à personne. Cette information corrobore les observations précédentes de l'analyste Jeff Pu, qui prévoyait que la puce Wi-Fi 7 d'Apple apparaîtrait d'abord dans les modèles iPhone 17 Pro et s'étendrait à toute la gamme iPhone 18.

Le Wi-Fi 7 prend en charge la transmission de données sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz simultanément, ce qui permet des vitesses plus élevées, une latence plus faible et des connexions plus fiables. La technologie peut atteindre des vitesses maximales de plus de 40 Gbps, ce qui est nettement plus rapide que le Wi-Fi 6E.



Ce changement permettrait à Apple de réduire les coûts des composants et d'approfondir l'intégration matérielle et logicielle, tout comme elle prévoit de le faire avec le modem 5G. Sauf que ce dernier donne énormément de fil à retordre aux ingénieurs, certaines rumeurs évoquant même un abandon du projet.



Quoiqu'il en soit, Apple vise un iPhone complètement maison, ce qui sera profitable pour les clients et les actionnaires.